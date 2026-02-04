Alianza Lima quedó listo para enfrentar a 2 de Mayo, en Paraguay, por la fase preliminar o clasificatoria de la Copa Libertadores. El popular club de La Victoria presentó problemas extradeportivos en pretemporada, aunque igual parte como favorito ante un debutante cuadro local. Los dirigidos por Pablo Guede ostentan bajas sensibles, pero Hernán Barcos la tiene clara y respalda al conjunto aliancista.

La experiencia de la plantila y la diferencia del presupuesto terminarán pesando, según el 'Pirata' Barcos. El '9' de Cajamarca FC, pese a su polémica salida de Alianza Lima, respaldó a Pablo Guede y aseguró que no será complicado superar a 2 de Mayo en la serie.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El máximo goleador extranjero de Alianza Lima todavía no olivida el escudo blanquiazul y se animó a lanzar su pronóstico. "Obviamente voy a ver el partido, me gusta mucho el fútbol y seguir a Alianza. Creo que Alianza Lima es favorito en esta fase por lo menos, tiene todas las de ganar. Después son once contra once y puede pasar cualquier cosa", aclaró en el programa 'Más que fútbol'.

"Alianza creo que tiene un mejor equipo, mucha más dinámica que el equipo paraguayo, sin desmerecerlo, con todo el respeto. Pero creo que Alianza tiene mucho para dar en la Copa y si Dios quiere, se puede hacer lo del año pasado para entrar en Fase de Grupos. La línea está para que Alianza pueda lograrlo", enfatizó Hernán Barcos.

Horario del Alianza Lima vs 2 de Mayo

En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 5).

Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y 2 de Mayo para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.