Marco 'Diablo' Etcheverry, exfutbolista de la selección boliviana, expresó su firme respaldo al arquero Guillermo Viscarra. En sus declaraciones, aseguró que confía en que el portero pueda dejar una huella imborrable en Alianza Lima, donde milita actualmente.

En una entrevista reciente transmitida en el programa 'Barra Libre', Etcheverry, considerado uno de los mayores referentes en la historia del fútbol boliviano, destacó la estrecha vinculación que mantiene con Viscarra desde sus inicios en las categorías menores.

Marco 'Diablo' Etcheverry sueña con ver triunfar a Guillermo Viscarra en Alianza Lima

El exmediocampista recordó con emoción haber dirigido al portero en torneos juveniles en Santa Cruz de la Sierra, donde compartieron éxitos y formaron una gran relación.

“Es muy especial, porque le tengo mucho cariño. Yo dirigí la selección de Santa Cruz, en el torneo nacional infanto-juvenil. Él y Rommel Quiñónez fueron mis arqueros. Salimos campeones. Es una especie de hijo, sobrino o ahijado mío”, destacó.

Asimismo, aseguró que estuvo atento a la eliminación de Boca Juniors contra Alianza, partido en el que 'Billy' fue figura. “Yo miro cómo le está yendo como lo que pasó esa vez con los penales, fue una alegría total; me sentía orgulloso de haber sido parte de sus comienzos. Es una gran persona, un buen muchacho, muy profesional y sano”, agregó.

Finalmente, enfatizó en que sueña con ver que su 'ahijado' deje una gran huella en su paso por Alianza. “Dios quiera que ojalá la rompa en Alianza Lima, le está yendo bien. Quiero que dé una historia importante en club y se vaya cumpliendo la expectativa del hincha quedando en el corazón del hincha. A ‘Billy’ le deseo lo mejor”, concluyó.

Guillermo Viscarra apunta a ser titular en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

Este miércoles 4 de febrero, Alianza Lima se enfrentara a 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Si bien aún no hay un once confirmado, Guillermo Viscarra apunta a ser titular bajo los tres palos.