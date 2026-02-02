HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Alianza Lima blinda a Alan Cantero: la exorbitante cláusula que cualquier club deberá pagar si quieren comprar al delantero argentino

Tras las buenas actuaciones de Alan Cantero, Alianza Lima colocó una cuantiosa cláusula en dólares, con el objetivo de que no le arrebaten al jugador tan fácilmente.

Alan Cantero mantiene contrato con Alianza Lima hasta 2028. Foto: difusión
Alan Cantero mantiene contrato con Alianza Lima hasta 2028. Foto: difusión

Alan Cantero tiene todas las condiciones para convertirse en un jugador referente de Alianza Lima, pues el argentino, desde su llegada a La Victoria, ha demostrado un gran rendimiento en la Liga 1 marcando goles importantes. Es por esta razón que los blanquiazules buscarían protegerlo, ya que con este gran desempeño no sería raro que llame la atención de grandes equipos. Según información del periodista José Varela, los íntimos habrían tomado la siguiente medida.

En el programa 'Modo Fútbol' se dio a conocer que Alianza, que posee el 80% del pase del argentino tras su compra al Godoy Cruz, habría establecido una cláusula de rescisión para el delantero, con el objetivo de que cualquier equipo interesado deba pagar dicho monto.

PUEDES VER: Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

lr.pe

¿De cuánto es la clausura de rescisión de Alan Cantero?

Según la información, Cantero estaría tasado en 2.5 millones de dólares y actualmente mantiene contrato con los íntimos hasta 2028, por lo que, si algún equipo quisiera al jugador, debería pagar dicho monto.

" Alianza Lima tasó a Alan Cantero en 2.5 millones de dólares. Cabe recordar que los íntimos compraron el 80 % de su pase a Godoy Cruz y, tras ello, el 'Tractor' firmó un contrato hasta fines del 2028", informó Varela vía X.

larepublica.pe

PUEDES VER: Felipe Chávez se va del Bayern Múnich: volante peruano deja el club a préstamo en búsqueda de minutos en la Bundesliga

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores este miércoles 4 de febrero a las 7.30 p.m., hora peruana, siendo este el primer partido del mes para los blanquiazules, quienes buscarán empezarlo con el pie derecho.

Notas relacionadas
Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

LEER MÁS
Presidente de 2 de mayo engrandece la inversión de Alianza Lima y la compara con la de su equipo: "Mi presupuesto es de 80 mil dólares"

Presidente de 2 de mayo engrandece la inversión de Alianza Lima y la compara con la de su equipo: "Mi presupuesto es de 80 mil dólares"

LEER MÁS
Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

Sergio Peña dejaría Alianza Lima para irse a la segunda división de Turquía tras escándalo de indisciplina y denuncia por abuso

LEER MÁS
El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Fútbol Peruano

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

Juan Reynoso muestra su postura tras problemas de Melgar con 1190 Sports por derechos de transmisión: "Ojalá el fútbol peruano sea solidario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025