Alan Cantero tiene todas las condiciones para convertirse en un jugador referente de Alianza Lima, pues el argentino, desde su llegada a La Victoria, ha demostrado un gran rendimiento en la Liga 1 marcando goles importantes. Es por esta razón que los blanquiazules buscarían protegerlo, ya que con este gran desempeño no sería raro que llame la atención de grandes equipos. Según información del periodista José Varela, los íntimos habrían tomado la siguiente medida.

En el programa 'Modo Fútbol' se dio a conocer que Alianza, que posee el 80% del pase del argentino tras su compra al Godoy Cruz, habría establecido una cláusula de rescisión para el delantero, con el objetivo de que cualquier equipo interesado deba pagar dicho monto.

¿De cuánto es la clausura de rescisión de Alan Cantero?

Según la información, Cantero estaría tasado en 2.5 millones de dólares y actualmente mantiene contrato con los íntimos hasta 2028, por lo que, si algún equipo quisiera al jugador, debería pagar dicho monto.

" Alianza Lima tasó a Alan Cantero en 2.5 millones de dólares. Cabe recordar que los íntimos compraron el 80 % de su pase a Godoy Cruz y, tras ello, el 'Tractor' firmó un contrato hasta fines del 2028", informó Varela vía X.

¿Cuándo juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores este miércoles 4 de febrero a las 7.30 p.m., hora peruana, siendo este el primer partido del mes para los blanquiazules, quienes buscarán empezarlo con el pie derecho.