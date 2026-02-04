Gaspar Gentile erró una ocasión increíble para poner en ventaja a Alianza Lima en la Copa Libertadores. Se jugaba el minuto 29 y, tras una gran jugada de Piero Cari, sacó un fuerte disparo que el arquero de 2 de Mayo logró despejar, pero la acción ocasionó un rebote dentro del área, el cual encontró el argentino. Sin embargo, pese a ser una jugada fácil, el extremo mandó el balón por encima de los tres palos.

No obstante, un offside previo del propio jugador lo salvó de las críticas, pues al momento del disparo de Cari ya se encontraba unos pasos adelantado de los defensas, por lo que al encontrar el balón tuvo una ligera ventaja sobre los rivales. Acción que fue invalidada.

Así fue el error frente al arco de Gaspar Gentile

Una jugada que parecía fácil terminó resultando complicada: Gentile intentó colocar el balón lo más esquinado posible para que el portero de 2 de Mayo no pudiera reaccionar.

¿Cómo va el Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Hasta la publicación de esta nota, el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo va cero a cero. Pese a las ocasiones claras del conjunto blanquiazul, no ha podido convertir. Por su parte, 2 de Mayo tampoco se quedó atrás y salió a proponer frente al rival que, a priori, se perfila como favorito para llevarse el primer partido de esta Libertadores.