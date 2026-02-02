Canal confirmado del Alianza Lima contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima se prepara para su primera aparición en la Copa Libertadores 2026, enfrentando al paraguayo 2 de Mayo en la Fase 1 del torneo continental. El duelo de ida está programado para el miércoles 4 de febrero, con inicio a las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Río Parapití, ubicado en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

Canal para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo

El encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la primera fase de la Copa Libertadores, contará con cobertura televisiva a cargo de ESPN y también podrá seguirse en línea mediante la plataforma Disney Plus. Fox Sports lo pasará en suelo argentino.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Alianza Lima se medirá ante 2 de Mayo este miércoles 4 de enero en un duelo correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores, compromiso que marcará su estreno en el mes y en el que intentarán arrancar con un resultado favorable.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

En territorio peruano, el compromiso entre Alianza Lima contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 iniciará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.