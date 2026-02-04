HOYSuscripcion LR Focus

Contrataciones bajo la lupa, guerra Luna - Porky y Mirtha Vásquez en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

El popular 'Zorrito' no se guardó nada tras hablar sobre la mala relación que tuvo con el Hernán Barcos en Alianza Lima. Además, contó que al parecer el delantero argentino influyó en su salida del club en el 2023.

Wilmer Aguirre no tuvo una buena relación con Hernán Barcos en Alianza Lima. Foto: composición LR/Con la fe de Cuto

Wilmer Aguirre está alejado de Alianza Lima después de su abrupta salida en el 2023. A pesar de ello, el popular 'Zorrito' siempre se toma un tiempo para hablar sobre el club de sus amores. En la previa del partido contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, el delantero brindó una entrevista para brindar su opinión sobre el rendimiento del equipo blanquiazul. Además, aprovechó para recordar su última estadía en La Victoria y dio detalles de su pésima relación con Hernán Barcos.

Es conocido que Aguirre y Barcos no tuvieron una relación amical en Alianza. Sin embargo, en conversación con el programa 'Modo Fútbol', profundizó aún más sobre su vínculo y abordó acerca de un episodio negativo que pasó con el 'Pirata', a quien considera que no es una buena persona.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

Wilmer Aguirre asegura que Hernán Barcos no es una buena persona

Wilmer Aguirre aludió a un cruce verbal que protagonizó con el ‘Pirata’ durante un encuentro ante la Academia Cantolao. La acción se produjo después de que ambos impactaran tras una mala lectura de un centro ejecutado por Édgar Benítez. En su versión, se trató de una situación propia del juego que fue mal vista por los aficionados.

Sí, no era buena (su relación con Hernán Barcos). Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo vio. Incluso fui muy criticado por una reacción ante una acción. No sé si recuerdan un partido contra Cantolao en el Miguel Grau, donde yo calculo un centro del ‘Pájaro’ Benítez, entro al balón y me choco con Hernán. Pero era parte del juego; él hace una acción y yo reacciono”, dijo en un principio.

Después de ello, los hinchas se fueron en contra de él por su reacción. Este y otro momento que sucedió mucho antes provocaron que su relación con Barcos no sea la mejor. “En la repetición vi que me enfocaron a mí y se ve que yo ‘gran pu***’. Ahí tuve una fuerte crítica de la hinchada, mis redes reventaban de críticas porque había reaccionado. Mucho antes también hubo un tema con Hernán y de ahí no hubo una relación con él”, complementó.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

¿Wilmer Aguirre no renovó con Alianza Lima por Hernán Barcos?

En otro momento del diálogo, Wilmer Aguirre fue consultado sobre si Hernán Barcos influyó para que se fuera de Alianza. Al respecto, el futbolista de 42 años respondió: "Tenía otros chismes que llegaron a mí. Sí, lastimosamente hubo algo que hizo que piense eso, que mi permanencia vino de la mano de él”.

Finalmente, el 'Zorrito' reconoce que en lo futbolístico, Barcos ha sido de los mejores extranjeros que llegó a Alianza. No obstante, su imagen como persona no le dejó la misma impresión.

“Yo no sé si fue una buena decisión. Siempre he dicho que Hernán ha sido uno de los mejores ‘9’ que ha llegado a Alianza Lima. Pero de ahí, como persona, para mí, no era bueno. Entonces no sé si sea lo correcto o no, pero me imagino que tenían que elegir a uno de los dos (entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero)”, concluyó

