Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase
Tras debutar con victoria en la Liga 1, Alianza Lima tendrá una cita importante este miércoles al visitar a 2 de Mayo, siendo este su primer partido del mes de febrero.
Alianza Lima se prepara para su estreno en la fase previa de la Copa Libertadores, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos. Los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a 2 de Mayo, equipo del fútbol paraguayo, en un duelo de ida y vuelta que promete ser complicado para los blanquiazules.
Tras debutar frente a Sport Huancayo en el Torneo Apertura con una sólida victoria, los ánimos en el equipo son positivos. Este partido se jugará este miércoles 4 de febrero y promete ser emocionante de principio a fin. Se espera que Alianza logre una gran victoria en su visita al Monumental Albiceleste, que tiene capacidad para más de 25 mil espectadores.
¿Cuándo juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?
Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores este miércoles 4 de enero, siendo el primer partido del mes para los blanquiazules, quienes buscarán empezarlo con el pie derecho.
¿A qué hora juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?
Este partido se podrá seguir desde las 7.30 p.m. (hora peruana), y marcará el debut de Pablo Guede en un torneo internacional. A continuación, los horarios para otros países sudamericanos:
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.
- Chile, Paraguay: 9.30 p.m.
- Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p.m.
¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo?
La vuelta de Alianza Lima contra 2 de Mayo se realizará el miércoles 11 a las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Sporting Cristal.