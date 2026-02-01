HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase

Tras debutar con victoria en la Liga 1, Alianza Lima tendrá una cita importante este miércoles al visitar a 2 de Mayo, siendo este su primer partido del mes de febrero.

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo en su debut por Copa Libertadores. Foto: composición LR/Instagram
Alianza Lima visitará a 2 de Mayo en su debut por Copa Libertadores. Foto: composición LR/Instagram

Alianza Lima se prepara para su estreno en la fase previa de la Copa Libertadores, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos. Los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a 2 de Mayo, equipo del fútbol paraguayo, en un duelo de ida y vuelta que promete ser complicado para los blanquiazules.

Tras debutar frente a Sport Huancayo en el Torneo Apertura con una sólida victoria, los ánimos en el equipo son positivos. Este partido se jugará este miércoles 4 de febrero y promete ser emocionante de principio a fin. Se espera que Alianza logre una gran victoria en su visita al Monumental Albiceleste, que tiene capacidad para más de 25 mil espectadores.

PUEDES VER: Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores este miércoles 4 de enero, siendo el primer partido del mes para los blanquiazules, quienes buscarán empezarlo con el pie derecho.

PUEDES VER: Juan Reynoso muestra su postura tras problemas de Melgar con 1190 Sports por derechos de transmisión: "Ojalá el fútbol peruano sea solidario"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Este partido se podrá seguir desde las 7.30 p.m. (hora peruana), y marcará el debut de Pablo Guede en un torneo internacional. A continuación, los horarios para otros países sudamericanos:

  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.
  • Chile, Paraguay: 9.30 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p.m.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo?

La vuelta de Alianza Lima contra 2 de Mayo se realizará el miércoles 11 a las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Sporting Cristal.

Notas relacionadas
¿Cómo ver el partido Alianza Lima vs San Martín HOY por la Liga Peruana de Vóley?

¿Cómo ver el partido Alianza Lima vs San Martín HOY por la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Mr. Peet critica a la Liga 1 y FPF tras no televisar el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo: "Han boicoteado su propio producto"

Mr. Peet critica a la Liga 1 y FPF tras no televisar el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo: "Han boicoteado su propio producto"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[DirecTV, En Vivo] Perú vs Venezuela HOY por el tercer puesto de la Copa América de Futsal

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Venezuela HOY por el tercer puesto de la Copa América de Futsal

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 1 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Universitario vs ADT EN VIVO por la fecha 1 de la Liga 1 2026: hora y canal del partido de hoy

Universitario vs ADT EN VIVO por la fecha 1 de la Liga 1 2026: hora y canal del partido de hoy

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Deportes

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025