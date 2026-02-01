Alianza Lima se prepara para su estreno en la fase previa de la Copa Libertadores, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos. Los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a 2 de Mayo, equipo del fútbol paraguayo, en un duelo de ida y vuelta que promete ser complicado para los blanquiazules.

Tras debutar frente a Sport Huancayo en el Torneo Apertura con una sólida victoria, los ánimos en el equipo son positivos. Este partido se jugará este miércoles 4 de febrero y promete ser emocionante de principio a fin. Se espera que Alianza logre una gran victoria en su visita al Monumental Albiceleste, que tiene capacidad para más de 25 mil espectadores.

PUEDES VER: Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

¿Cuándo juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores este miércoles 4 de enero, siendo el primer partido del mes para los blanquiazules, quienes buscarán empezarlo con el pie derecho.

¿A qué hora juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Este partido se podrá seguir desde las 7.30 p.m. (hora peruana), y marcará el debut de Pablo Guede en un torneo internacional. A continuación, los horarios para otros países sudamericanos:

Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.

Chile, Paraguay: 9.30 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p.m.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo?

La vuelta de Alianza Lima contra 2 de Mayo se realizará el miércoles 11 a las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Sporting Cristal.