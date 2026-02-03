HOYSuscripcion LR Focus

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima: periodista denuncia hostigamiento | Fuerte y Claro

Deportes

Entradas Alianza Lima contra 2 de Mayo: precios y dónde comprar para la vuelta de la fase 1 por la Copa Libertadores 2026

Después de medirse ante 2 de Mayo en Paraguay, Alianza Lima tendrá que cerrar la serie ante su hincha en Matute. Conoce los precios de los boletos para este partido.

Entradas para el Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/X
Entradas para el Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/X

Este miércoles 4 de febrero, Alianza Lima se enfrentará contra 2 de Mayo en la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En el papel, el conjunto blanquiazul es ampliamente superior por la plantilla que han armado para esta nueva temporada. Por ello, se espera que consigan un triunfo en Paraguay y cierren la clasificación en Matute. A propósito, los hinchas ya pueden empezar a comprar sus entradas para asistir al estadio Alejandro Villanueva y apoyar a su club en esta decisiva etapa.

Es importante recordar que el encuentro de vuelta entre Alianza y 2 de mayo se disputará el próximo miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. A continuación, conoce cuánto y dónde comprar las entradas para este compromiso.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: Lugares tan especiales

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Según se pudo conocer en la página oficial de Joinnus, los precios de las entradas para el Alianza Lima vs 2 de Mayo oscilan entre los 55 y 300 soles.

  • Norte y Sur: 54.90 soles
  • Oriente (Conadis): 99 soles
  • Occidente lateral (Silla de ruedas): 129.90 soles
  • Oriente: 1590.90 soles
  • Occidente lateral: 239.90 soles
  • Occidente central: 299.90 soles

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora para el partido de vuelta

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules buscarán sacar una ventaja en suelo paraguayo y cerrar la llave en su casa junto con su gente.

