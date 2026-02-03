Este miércoles 4 de febrero, Alianza Lima se enfrentará contra 2 de Mayo en la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En el papel, el conjunto blanquiazul es ampliamente superior por la plantilla que han armado para esta nueva temporada. Por ello, se espera que consigan un triunfo en Paraguay y cierren la clasificación en Matute. A propósito, los hinchas ya pueden empezar a comprar sus entradas para asistir al estadio Alejandro Villanueva y apoyar a su club en esta decisiva etapa.

Es importante recordar que el encuentro de vuelta entre Alianza y 2 de mayo se disputará el próximo miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. A continuación, conoce cuánto y dónde comprar las entradas para este compromiso.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Según se pudo conocer en la página oficial de Joinnus, los precios de las entradas para el Alianza Lima vs 2 de Mayo oscilan entre los 55 y 300 soles.

Norte y Sur: 54.90 soles

Oriente (Conadis): 99 soles

Occidente lateral (Silla de ruedas): 129.90 soles

Oriente: 1590.90 soles

Occidente lateral: 239.90 soles

Occidente central: 299.90 soles

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora para el partido de vuelta

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules buscarán sacar una ventaja en suelo paraguayo y cerrar la llave en su casa junto con su gente.