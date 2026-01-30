HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones
Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones     Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones     Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones     
EN VIVO

Embajador de EE.UU. quiere comer chifa en Perú y Gino Costa en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Universitario tendrá 3 bajas para el partido ante ADT: 2 fichajes y un titular no jugarán en el debut del Torneo Apertura

El club crema afrontará su primer partido oficial del año sin 2 de sus recientes incorporaciones, además de otro jugador que fue pieza clave en el último título.

La 'U' ha jugado 3 amistosos de pretemporada antes de su debut en Liga 1. Foto: Universitario
La 'U' ha jugado 3 amistosos de pretemporada antes de su debut en Liga 1. Foto: Universitario

Universitario de Deportes será uno de los últimos equipos en debutar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El tricampeón peruano recibirá a ADT en su fortín del Estadio Monumental por el penúltimo partido de la jornada, el cual deberá afrontar sin dos de sus fichajes y uno de sus habituales titulares.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, los ausentes en la primera convocatoria de Javier Rabanal para el campeonato local serán el defensa Anderson Santamaría, el volante Héctor Fértoli y el delantero Sekou Gassama, todos ellos por cuestiones físicas.

PUEDES VER: Universitario podría perder a Miguel Vargas: Colo-Colo tiene en la mira al arquero a poco de empezar la Liga 1

lr.pe

¿Por qué Universitario tendrá bajas ante ADT?

De acuerdo con Peralta, Santamaría y Fértoli vienen recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo cual no se les arriesgará en este debut. Gassama, por su parte, todavía trabaja para ponerse a punto físicamente y estaría apto a más tardar para la tercera fecha.

La 'Pantera', el 'Rayo' y 'Santa' serán baja para la fecha 1. Foto: Gustavo Peralta/X

La 'Pantera', el 'Rayo' y 'Santa' serán baja para la fecha 1. Foto: Gustavo Peralta/X

A estos tres nombres se les sumarán Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Aunque ambos centrales aprobaron su examen de nacionalización y podrán ser inscritos por la 'U' para jugar como peruanos, todavía deben cumplir una serie de trámites para quedar habilitados. Además, 'Jerarquía' estaba suspendido por la tarjeta roja que recibió en la última fecha de la temporada anterior.

Por su parte, el Vendaval de Tarma tampoco podrá contar con algunos elementos para su visita al coloso de Ate. Joao Rojas y Jair Reyes arrastran una sanción por haber sido expulsados en el cierre de la temporada 2025, mientras que Nicolás Rengifo, cuyo pase pertenece al cuadro estudiantil, tiene una cláusula de préstamo que le impide enfrentarlo.

PUEDES VER: Universitario vs Regatas: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra ADT?

El partido Universitario vs ADT, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, se jugará este domingo 1 de febrero en el Estadio Monumental U Marathon. El encuentro arranca a las 6.00 p. m. y se espera un lleno total, pues ya se agotaron las entradas para tres de las cuatro tribunas del recinto.

Notas relacionadas
Universitario vs Regatas EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Regatas EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡Es oficial! Williams Riveros y Matías Di Benedetto son peruanos tras aprobar el examen de nacionalización

¡Es oficial! Williams Riveros y Matías Di Benedetto son peruanos tras aprobar el examen de nacionalización

LEER MÁS
Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

LEER MÁS
¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
The Strongest vs Bolívar EN VIVO vía FutbolCanal HOY por el clásico boliviano 2026: entretiempo

The Strongest vs Bolívar EN VIVO vía FutbolCanal HOY por el clásico boliviano 2026: entretiempo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Deportes

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Partidos de hoy, 30 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025