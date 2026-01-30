La 'U' ha jugado 3 amistosos de pretemporada antes de su debut en Liga 1. Foto: Universitario

Universitario de Deportes será uno de los últimos equipos en debutar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El tricampeón peruano recibirá a ADT en su fortín del Estadio Monumental por el penúltimo partido de la jornada, el cual deberá afrontar sin dos de sus fichajes y uno de sus habituales titulares.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, los ausentes en la primera convocatoria de Javier Rabanal para el campeonato local serán el defensa Anderson Santamaría, el volante Héctor Fértoli y el delantero Sekou Gassama, todos ellos por cuestiones físicas.

¿Por qué Universitario tendrá bajas ante ADT?

De acuerdo con Peralta, Santamaría y Fértoli vienen recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo cual no se les arriesgará en este debut. Gassama, por su parte, todavía trabaja para ponerse a punto físicamente y estaría apto a más tardar para la tercera fecha.

La 'Pantera', el 'Rayo' y 'Santa' serán baja para la fecha 1. Foto: Gustavo Peralta/X

A estos tres nombres se les sumarán Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Aunque ambos centrales aprobaron su examen de nacionalización y podrán ser inscritos por la 'U' para jugar como peruanos, todavía deben cumplir una serie de trámites para quedar habilitados. Además, 'Jerarquía' estaba suspendido por la tarjeta roja que recibió en la última fecha de la temporada anterior.

Por su parte, el Vendaval de Tarma tampoco podrá contar con algunos elementos para su visita al coloso de Ate. Joao Rojas y Jair Reyes arrastran una sanción por haber sido expulsados en el cierre de la temporada 2025, mientras que Nicolás Rengifo, cuyo pase pertenece al cuadro estudiantil, tiene una cláusula de préstamo que le impide enfrentarlo.

¿Cuándo juega Universitario contra ADT?

El partido Universitario vs ADT, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, se jugará este domingo 1 de febrero en el Estadio Monumental U Marathon. El encuentro arranca a las 6.00 p. m. y se espera un lleno total, pues ya se agotaron las entradas para tres de las cuatro tribunas del recinto.