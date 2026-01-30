Universitario vs Regatas EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y Regatas se enfrentan por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Universitario y Regatas se enfrentan por la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Universitario se verá las caras ante Regatas Lima en uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Liga Peruana de Vóley. El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será el escenario de este partidazo, el cual se llevará a cabo este sábado 31 de enero a las 7.00 p. m.

Las cremas buscarán ganar para mantenerse como líderes del campeonato, lugar que comparten junto con San Martín en la primera posición. Por otro lado, Regatas viene en una racha positiva, ganando sus últimos tres partidos de manera consecutiva e irán por la cuarta victoria seguida en la LPV.

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas?

El partido entre Universitario vs Regatas se podrá presenciar desde las 7.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Regatas?

Universitario vs Regatas llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propia aplicación. De igual forma, La República Deportes te brindará el minuto a minuto del encuentro para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Universitario vs Regatas

Estos son los últimos encuentros entre Universitario y Regatas por el campeonato peruano.

Universitario 3-1 Regatas | 28.12.25

Universitario 0-3 Regatas | 07.05.25

Regatas 2-3 Universitario | 04.05.25

Pronóstico de Universitario vs Regatas

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito para el partido entre Universitario y Regatas.

Betsson: gana Universitario (1,80), gana Regatas (1,80)

1XBet: gana Universitario (1,83), gana Regatas (1,83)

Doradobet: gana Universitario (1,81), gana Regatas (1,81)

Entradas para Universitario vs Regatas

Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles.

Partidos del día 31 de enero en la Liga Peruana de Vóley

Circolo vs Deportivo Soan | 2.45 p. m.

Atenea vs Rebaza Acosta | 5.00 p. m.

Universitario vs Regatas | 7.00 p. m.

Tabla de posiciones de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley