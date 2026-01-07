HOYSuscripcion LR Focus

Universitario prestará a Nicolás Rengifo a ADT: hijo del 'Charapa' podría jugar con su padre

El futbolista de 18 años es el segundo juvenil que la 'U' cede a préstamo este 2026. En el cuadro tarmeño coincidirá con Hernán Rengifo, quien renovó por una temporada.

Tanto Nicolás Rengifo como el 'Charapa' juegan en la posición de delantero. Foto: composición de LR/ADT
Tanto Nicolás Rengifo como el 'Charapa' juegan en la posición de delantero. Foto: composición de LR/ADT

El delantero Nicolás Rengifo Melgar, hijo de Hernán 'Charapa' Rengifo, dejará el equipo de reserva de Universitario para sumarse a las filas de ADT en esta Liga 1 2026. El club crema confirmó la salida a préstamo del joven delantero de 18 años, quien en la última temporada disputó la Liga 3 (tercera división), con el conjunto estudiantil.

En Tarma, el futbolista vivirá una situación peculiar, pues compartirá plantel con su padre. De acuerdo con el periodista Ernesto Macedo, el experimentado goleador de 42 años renovó por una temporada más, de modo que ambos podrían llegar a coincidir en el terreno de juego.

PUEDES VER: Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'

lr.pe

Nicolás Rengifo jugará a préstamo en ADT

La cesión del atacante tiene como objetivo lograr su adaptación a la primera división del fútbol peruano, a fin de potenciarlo para un futuro regreso al elenco de Ate. En el 2025, el jugador disputó 16 partidos entre la Liga 3 y Copa Libertadores sub-20: en total, sumó 642 minutos en cancha y anotó dos goles.

Con el primer equipo de Universitario apenas alcanzó a sumar 11 minuto durante en cotejo del Torneo Apertura, tras lo cual solo volvió a ser considerado en una convocatoria más de dicho certamen corto, además de otra en el Clausura, pero en los dos casos se quedó en la banca de suplentes.

Nicolás Rengifo vivirá su primera experiencia fuera de la 'U'. Foto: Universitario

Nicolás Rengifo vivirá su primera experiencia fuera de la 'U'. Foto: Universitario

En ADT, Rengifo hijo buscará ser una alternativa en una zona ofensiva compuesta por futbolistas como Nazareno Bazán, Luis Benites, Mauro Da Luz y su propio padre, Hernán Rengifo.

PUEDES VER: Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a la 'U' y destaca su presente en Alianza: 'Para mí es un tema cerrado'

lr.pe

¿A qué jugadores ha prestado Universitario?

Además de Nicolás Rengifo, el juvenil Sebastián Osorio, de 17 años, también saldrá a préstamo para jugar la Liga 2 con César Vallejo. Álvaro Rojas, quien ya había dejado la cantera crema en 2025, igualmente seguirá lejos del cuadro de Ate. El mediocampista de 20 años tendrá como nuevo destino el Cienciano del Cusco tras haber jugado la última temporada en Juan Pablo II.

Finalmente, Gustavo Dulanto volvió a ser cedido. El central debía regresar a la 'U' tras haber jugado el Torneo Clausura con ADT, pero se acordó su salida a Sport Boys por todo el 2026.

