Familiares de víctimas denuncian hostigamiento de la PNP: marchan a Lima | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Universitario podría perder a Miguel Vargas: Colo-Colo tiene en la mira al arquero a poco de empezar la Liga 1

Colo-Colo mostró interés en Miguel Vargas, tras su ingresar en la Noche Crema. De momento el ‘Cacique’ esta analizando la situación pues es la opción que más gusta en el club.

Miguel Vargas estaría por podría dejar Universitario. Foto: composición LR/Instagram
Miguel Vargas estaría por podría dejar Universitario. Foto: composición LR/Instagram

Miguel Vargas sería del interés de Colo-Colo. Falta poco para que la Liga 1 inicie una nueva edición, pero es probable que Universitario de Deportes pueda tener una baja sensible antes del arranque del campeonato peruano. Según la información compartida por el periodista Gustavo Peralta en el programa 'L1 Max', este interés incrementó tras verlo jugar en el partido de la Noche Crema ante U. de Chile.

En este contexto, el ‘Cacique’ lo ve como una alternativa, pues no ocuparía plaza de extranjero. Hasta donde se sabe, el club chileno buscó un préstamo por esta temporada con opción de compra. Sin embargo, la ‘U’ lo desestimó, por lo que intentarán nuevamente ir por él, pero con una oferta de compra.

PUEDES VER: Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

lr.pe

¿Miguel Vargas dejará Universitario?

Según la información del periodista, la ‘U’ no le pondría las cosas fáciles a los chilenos, por lo que estarían analizando el panorama, pues es la opción que más gusta en el club.

"Colo Colo quiere a Miguel Vargas, arquero de la U que tiene nacionalidad chilena. Durante la Noche Crema estuvo su representante en Lima; se supo del interés, pero no tan fuerte como lo ha sido en las últimas horas. Colo Colo se convenció cuando vio a Miguel ingresando al partido con U. de Chile. Hoy no es una de las opciones en Colo Colo, es la opción principal. Tengo entendido que el representante le ha dicho a la 'U': “oye, hay una propuesta real y concreta para llevarse a Vargas”, y la respuesta del club fue: “no va a ser fácil”. Colo Colo al principio propone un préstamo con opción de compra, pero al saber que la respuesta de la U es muy difícil, están analizando hacer una oferta por compra", señaló.

No obstante, minutos después, vía X, Peralta publicó que Vargas quiere pelear el puesto con Diego Romero. "Los chilenos harían una buena oferta pronto, pero se pudo conocer que “Manotas” quiere quedarse en la 'U' y pelear por ser titular", se lee en su publicación.

PUEDES VER: Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

Universitario retomó este martes los entrenamientos, que se extenderán hasta el viernes en Campo Mar ‘U’. El sábado realizará su última práctica en el Estadio Monumental, donde enfrentará a ADT el domingo 1 de febrero a las 6.00 p.m.

Pese a haber sido titulares en la Noche Crema, Javier Rabanal no podrá contar con Williams Riveros ni Matías Di Benedetto, ya que ambos siguen en proceso de nacionalización y el club busca inscribirlos como peruanos.

