Deportes

Técnico de ADT lanzó advertencia a Universitario previo a duelo por la Liga 1 2026: "¿Temer a la 'U'? No"

Pablo Trobbiani, técnico de ADT, destacó el estilo de juego que viene proponiendo Javier Rabanal en Universitario.

Cada vez falta menos para que inicie la Liga 1 2026. Uno de los partidos más atractivos de la primera fecha, es el que disputarán Universitario y ADT. En la previa del encuentro, el técnico tarmeño, Pablo Trobbiani, fue entrevistado por L1 Radio y habló acerca de lo que será el partido ante los cremas. Incluso, mencionó que no hay temor en el plantel para enfrentar al equipo dirigido por Javier Rabanal, dejando en claro que conoce de cerca su trayectoria.

Pablo Trobbiani fue consultado si dentro del plantel de ADT hay preocupación por enfrentar a Universitario, teniendo en cuenta que jugarán en calidad de visita ante el actual tricampeón. "¿Temer a la ‘U’? No, la palabra no es esa, hay que estar atentos. A Javier Rabanal lo vengo siguiendo desde la Serie B, cuando estuvo en Independiente Junior, así como cuando salió campeón el año pasado", comentó en L1 Radio.

lr.pe

Pablo Trobbiani lanzó advertencia a Universitario

El técnico de ADT indicó que su equipo ha estudiado a Universitario y que llegarán preparados al partido para poder imponerse en su visita al Monumental. "La verdad es que Rabanal en Ecuador lo hizo muy bien, y hay que estar atentos a todas esas cuestiones, que lo tenemos presentes y los hemos estudiado", mencionó el entrenador argentino.

De igual forma, destacó el estilo de juego que propone Javier Rabanal, quien lo conoce del fútbol ecuatoriano. "Sus equipos son muy intensos, presionan muy alto, elaboran rápido por dentro y terminan por afuera. Tratan de llegar con mucha velocidad y verticalidad. Son equipos que juegan bien, que buscan tener buen trato del balón, triangular y luego no dejarte jugar", finalizó.

¿Cuándo se juega el partido Universitario vs ADT?

El partido entre Universitario y ADT se jugará este domingo 1 de febrero a las 6.00 p. m. en el Estadio Monumental. El equipo crema iniciará la defensa de su título y buscará el triunfo en su primer partido oficial del año.

