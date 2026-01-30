Partidos de hoy, 31 de enero: ¿dónde ver los partidos de la Liga 1, Barcelona y la Liga Peruana de Vóley?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la primera fecha del Torneo Apertura, LaLiga de España y la fase 2 de la Liga de Vóley.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 31 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1), LaLiga de España, Premier League y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Esta jornada estará marcada por el debut oficial de Hernán Barcos con la camiseta de FC Cajamarca, club que se medirá contra Juan Pablo II de Christian Cueva. Por otra parte, el suelo español, Barcelona buscará seguir como único líder del torneo.
Partidos de HOY Liga 1
- Sport Boys vs Los Chankas
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Hora: Melgar vs Cienciano
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max.
¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?
- Osasuna vs Villarreal
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN 2
- FC Barcelona vs Elche
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports, DGo
¿Cuáles son los partidos de hoy de la Premier League?
- Leeds United vs Arsenal
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Liverpool vs Newcastle
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.
Partidos de HOY: fase 2 de la Liga Peruana de Vóley
- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV
- Universitario vs Regatas Lima
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina TV.
WWE Royal Rumble
- Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
- Canal: Netflix