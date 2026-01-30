HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Partidos de hoy, 31 de enero: ¿dónde ver los partidos de la Liga 1, Barcelona y la Liga Peruana de Vóley?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la primera fecha del Torneo Apertura, LaLiga de España y la fase 2 de la Liga de Vóley.

Programación de los partidos de hoy, sábado 31 de enero. Foto: composición LR/FC Cajamarca/FC Barcelona
Programación de los partidos de hoy, sábado 31 de enero. Foto: composición LR/FC Cajamarca/FC Barcelona

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 31 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1), LaLiga de España, Premier League y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Esta jornada estará marcada por el debut oficial de Hernán Barcos con la camiseta de FC Cajamarca, club que se medirá contra Juan Pablo II de Christian Cueva. Por otra parte, el suelo español, Barcelona buscará seguir como único líder del torneo.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano que está implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

lr.pe

Partidos de HOY Liga 1

¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?

  • Osasuna vs Villarreal
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: ESPN 2
  • FC Barcelona vs Elche
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports, DGo

¿Cuáles son los partidos de hoy de la Premier League?

  • Leeds United vs Arsenal
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Liverpool vs Newcastle
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de HOY: fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

PUEDES VER: Mr. Peet da la cara y explica qué pasó con la transmisión del Alianza Lima vs Sport Huancayo: 'No nos fuimos a nuestra casa'

lr.pe

WWE Royal Rumble

  • Horario: 2.00 p. m. (hora peruana)
  • Canal: Netflix
