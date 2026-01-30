Partidos de hoy, 31 de enero: ¿dónde ver los partidos de la Liga 1, Barcelona y la Liga Peruana de Vóley?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 31 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1), LaLiga de España, Premier League y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Esta jornada estará marcada por el debut oficial de Hernán Barcos con la camiseta de FC Cajamarca, club que se medirá contra Juan Pablo II de Christian Cueva. Por otra parte, el suelo español, Barcelona buscará seguir como único líder del torneo.

Partidos de HOY Liga 1

Sport Boys vs Los Chankas

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Juan Pablo II vs FC Cajamarca

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Hora: Melgar vs Cienciano

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max.

¿Quiénes juegan HOY por LaLiga de España?

Osasuna vs Villarreal

Hora: 10.15 a. m.

Canal: ESPN 2

FC Barcelona vs Elche

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports, DGo

¿Cuáles son los partidos de hoy de la Premier League?

Leeds United vs Arsenal

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Liverpool vs Newcastle

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de HOY: fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Atlético Atenea vs Rebaza Acosta

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina TV

Universitario vs Regatas Lima

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Latina TV.

WWE Royal Rumble