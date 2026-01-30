Barcelona vs Elche EN VIVO: horarios, canales y alineaciones del partido por LaLiga de España

VER Barcelona vs Elche EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfretan por la fecha 22 de LaLiga de España. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Manuel Martínez Valero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El equipo de Lamine Yamal y compañía no puede premitirse tropezar en est jornada, pues Real Madrid, su único escolta, se encuentra a solo 1 punto en la tabla de posiciones de la competición.

¿A qué hora juega Barcelona vs Elche?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona vs Elche por la fecha 22 de LaLiga de España 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Elche?

Barcelona vs Elche, por la liga española, contará con la transmisión de DSports en Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por DGo con suscripción previa.

¿Dónde ver Barcelona vs Elche online?

Aparte de la plataforma DGo, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones de Barcelona vs Elche: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Barcelona y Elche por una nueva jornada de LaLiga de España.

FC Barcelona: Joan García; Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé; Bernal, De Jong, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

Joan García; Balde, Eric García, Cubarsí, Koundé; Bernal, De Jong, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski. Elche: Iñaki Peña; Pedrosa, Bigas, Chust, Affengruber, Valera; Aguado, Neto, Diangana; André Silva y Álvaro Rodríguez.

Pronóstico de Barcelona vs Elche: apuestas

Las apuestas del Barcelona vs Elche le otorgan una clara ventaja al club culé, que es el vigente campeón del certamen.