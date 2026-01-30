Juan Pablo II vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Juan Pablo II y FC Cajamarca se enfrentan por la fecha 1 de la Liga 1 2026. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Juan Pablo II vs FC Cajamarca EN VIVO juegan este 31 de enero, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Complejo Juan Pablo II con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Chiclayanos y cajamarquinos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. La temporada pasada, Juan Pablo II disputó su primer año en la máxima categoría y pudo cumplir con el objetivo de salvarse del descenso. Por su parte, FC Cajamarca, llega desde la Liga 2 y hará su debut oficial en primera división. Este duelo destaca por las figuras de cada equipos: Christian Cueva y Hernán Barcos.

¿A qué hora juega Juan Pablo II vs FC Cajamarca?

Los equipos de Juan Pablo II y FC Cajamarca se verán las caras por la primera fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el sábado 31 de enero en Chongoyape, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.15 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:15 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs FC Cajamarca?

El partido Juan Pablo II vs FC Cajamarca, por la fecha 1 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial.

Alineaciones probables de Juan Pablo II vs FC Cajamarca

Juan Pablo II: Matías Vega, Fabio Agurto, Paolo Fuentes, Iago Iriarte, Cristian Flores, Nilton Ramirez, Jack Durán, Martín Alaníz, Christian Cueva y Adán Henricks

Matías Vega, Fabio Agurto, Paolo Fuentes, Iago Iriarte, Cristian Flores, Nilton Ramirez, Jack Durán, Martín Alaníz, Christian Cueva y Adán Henricks FC Cajamarca: Samuel Aspajo, José Gallardo, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos, Axel Moyano, Tomás Andrade, Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos

Pronóstico de Juan Pablo II vs FC Cajamarca

Betsson: gana Juan Pablo II (2.12), empate (3.45), gana FC Cajamarca (3.15)

Betano: gana Juan Pablo II (2.15), empate (3.50), gana FC Cajamarca (3.25)

Bet365: gana Juan Pablo II (2.15), empate (3.40), gana FC Cajamarca (3.25)

1xBet: gana Juan Pablo II (2.15), empate (3.38), gana FC Cajamarca (3.20)

Coolbet: gana Juan Pablo II (2.15), empate (3.45), gana FC Cajamarca (3.30)

Doradobet: gana Juan Pablo II (2.14), empate (3.50), gana FC Cajamarca (3.20)

¿En qué estadio juegan Juan Pablo II vs FC Cajamarca?

Juan Pablo II y FC Cajamarca disputarán este encuentro por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 en el Estadio del Complejo Juan Pablo II, ubicado en Chongoyape. El recinto tiene capacidad para 3.000 espectadores.