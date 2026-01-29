HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco critica a Hernán Barcos por su doble rol en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

Durante la última edición de Juego Cruzado, emitida en el canal de YouTube de Denganche, se comentó sobre las recientes declaraciones del director deportivo de FC Cajamarca.

Reymond Manco cuestionó el doble rol que asumirá Hernán Barcos como jugador y director deportivo de FC Cajamarca
Reymond Manco cuestionó el doble rol que asumirá Hernán Barcos como jugador y director deportivo de FC Cajamarca

En el programa Juego Cruzado, difundido a través del canal de YouTube de Denganche, se generó un amplio debate en torno a las recientes declaraciones de Hernán Barcos, quien afrontará la Liga 1 2026 desempeñando un doble rol en FC Cajamarca, al asumir funciones tanto como jugador del plantel profesional y director deportivo de la institución..

Entre los panelistas que opinaron sobre el tema estuvo el exfutbolista Reymond Manco, quien expresó una crítica directa a la doble función que asumirá Hernán Barcos en la próxima temporada. Manco señaló que, a lo largo de su carrera profesional, nunca había presenciado una situación similar, cuestionando la viabilidad de cumplir simultáneamente los roles de futbolista y director deportivo dentro de un mismo club.

¿Qué fue lo que dijo Reimond Manco sobre Hernán Barcos?

Tras las declaraciones de Hernán Barcos, en las que señaló que junto al técnico prácticamente armaron el equipo, reconociendo que varios jugadores “fueron apuntados a dedo” y que, pese a ello, no intervendrá en las decisiones deportivas por continuar en actividad como futbolista, Reymond Manco dio a conocer su postura sobre la situación, expresando su desacuerdo con la doble función que asumirá el delantero y advirtiendo que este tipo de roles pueden generar conflictos dentro del manejo deportivo de un club.

El exfutbolista cuestionó la aparente contradicción en el discurso del delantero y fue tajante al señalar que “no puedes ser juez y parte”, haciendo énfasis en que, aunque Barcos aseguró que no se involucrará en la conformación del once titular, previamente reconoció haber participado en la elección de futbolistas, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la separación real entre ambos roles.

Manco advierte conflictos por el doble rol de Barcos en FC Cajamarca

Manco también profundizó en los posibles conflictos que podría generar el nuevo doble rol del ‘Pirata’. Señaló que la situación afectaría directamente a la competencia interna del plantel, preguntándose cómo se sentirá el delantero que llegue para disputarle el puesto: “¿Qué dirá el ‘9’ que viene a hacerle competencia?, seguramente estará buscando equipo”, comentó entre risas.

Asimismo, puso el foco en la posición del director técnico, Carlos Silvestri, al considerar que no podría actuar con total imparcialidad al tener a un jugador que, a la vez, ocupa un cargo directivo. “Sino lo pone, lo saca”, añadió Manco, remarcando que esta dualidad podría condicionar las decisiones deportivas dentro del club.

