Deportes

Sorteo de los playoffs de la Champions League 2026 EN VIVO: horario, canal y posibles cruces de las eliminatorias

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo el 30 de enero, desde las 6.00 a.m.

Sorteo de la Champions League este viernes 30. Foto: difusión
Sorteo de la Champions League este viernes 30. Foto: difusión

Equipos poco habituales, aunque sin grandes sorpresas. Este viernes 30 de enero se realizará el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026, fase en la que participarán clubes que tranquilamente pudieron ubicarse en el top 8 del torneo. PSG, actual campeón, Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid y Juventus son algunos de los equipos que deberán disputar la repesca en busca de un cupo a los octavos de final, siendo además los principales favoritos para avanzar.

Según la UEFA, los equipos serán emparejados de acuerdo con su ubicación final en la fase liga, los clubes del noveno al decimosexto puesto serán cabezas de serie, mientras que los ubicados entre el 17 y el 24 no lo serán. De esta manera, los clubes que finalizaron en los puestos 9 y 10 se enfrentarán a los ubicados en el 23 y 24, siguiendo la misma lógica de forma progresiva.

PUEDES VER: Mano Menezes no descarta convocar a la selección peruana a Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Todos tienen las puertas abiertas"

lr.pe

¿A qué hora es el sorteo para los playoffs de la Champions League?

En territorio peruano, esta ceremonia se podrá seguir desde las 6.00 a.m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países para que no te pierdas el próximo partido de tu equipo favorito.

  • Perú: 6.00 a. m.
  • Colombia: 6.00 a. m.
  • Ecuador: 6.00 a. m.
  • Bolivia: 7.00 a. m.
  • Venezuela: 7.00 a. m.
  • Chile: 8.00 a. m.
  • Argentina: 8.00 a. m.
  • Uruguay: 8.00 a. m.
  • Paraguay: 8.00 a. m.
  • México: 5.00 a. m.
  • España: 12.00 p. m.

¿Dónde ver el sorteo para los playoffs de la Champions League?

El sorteo de los playoffs de la Champions League se podrá ver en vivo por ESPN, mientras que por streaming estará disponible en Disney+ y en la web oficial de la UEFA.

PUEDES VER: Prensa brasileña y su inesperada reacción sobre la llegada de Mano Menezes a Perú: "Regresa a una selección después de más de una década"

lr.pe

¿Cómo serán los posibles cruces para los playoffs de la Champions League?

En este formato cada cabeza de serie se enfrentará a un equipo no cabeza de serie para definir quién avanza a los octavos de final. La idea es que los equipos mejor ubicados tengan cierta ventaja frente a los de menor rendimiento en la fase de liga.

Cabezas de serie: los equipos que terminaron entre las posiciones 9 y 16. Se forman cuatro parejas:

  • 9 y 10
  • 11 y 12
  • 13 y 14
  • 15 y 16

No cabezas de serie: los equipos que terminaron entre las posiciones 17 y 24. También se forman cuatro parejas:

  • 17 y 18
  • 19 y 20
  • 21 y 22
  • 23 y 24

En los playoffs eliminatorios, los equipos pueden enfrentarse a otros clubes de la misma federación nacional o a rivales a los que ya se hayan enfrentado en la fase de liga. Las series se disputan a doble partido, y, por lo general, el equipo cabeza de serie jugará el partido de vuelta como local. Cada club disputará un encuentro el martes y otro el miércoles.

Tabla de posiciones de la Champions League

larepublica.pe
