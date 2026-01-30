El sábado 31 de enero se jugarán 3 partidos y el domingo 1 de febrero se disputarán los 2 restantes.Foto: Liga Peruana de Vóley

Entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero los amantes del vóley vivirán una jornada de grandes partidos por la fecha 4 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El líder de la tabla, Universitario, sale a mantener su ventaja sobre el resto con un duro encuentro ante Regatas, que se sitúa en la cuarta casilla.

No obstante el buen momento de las cremas, el enfrentamiento estelar será el Alianza Lima vs San Martín, dos equipos que se disputan encarnizadamente el segundo lugar y buscan aprovechar cualquier descuido de la 'U' para arrebatarle la cima de la clasificación.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así va la tabla de posiciones antes de los primeros partidos correspondientes a la nueva fecha.

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Universitario 14 13 1 41:11 38 2. San Martín 14 12 2 40:16 36 3. Alianza Lima 14 12 2 37:12 35 4. Regatas Lima 14 9 5 32:23 23 5. Atlético Atenea 14 7 7 29:28 22 6. Deportivo Géminis 14 7 7 25:25 20 7. Circolo Sportivo Italiano 14 6 8 25:31 19 8. Deportivo Soan 14 4 10 23:33 15 9. Rebaza Acosta 14 4 10 22:34 13 10. Olva Latino 14 4 10 17:36 10

Partidos de la Liga Peruana de Vóley, segunda etapa: fecha 4

Sábado 31 de enero

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan

Hora: 2.45 p. m.

Atlético Atenea vs Rebaza Acosta

Hora: 5.00 p. m.

Universitario vs Regatas

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 1 de febrero

Géminis vs Olva Latino

Hora: 3.15 p. m.

San Martín vs Alianza Lima

Hora: 5.00 p. m.

Programación de la fecha 4 en la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.