Deportes

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones y partidos por la fecha 4 de la segunda etapa

Este fin de semana se lleva a cabo la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley. Los 4 primeros de la tabla de posiciones jugarán entre sí.

El sábado 31 de enero se jugarán 3 partidos y el domingo 1 de febrero se disputarán los 2 restantes.Foto: Liga Peruana de Vóley
El sábado 31 de enero se jugarán 3 partidos y el domingo 1 de febrero se disputarán los 2 restantes.Foto: Liga Peruana de Vóley

Entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero los amantes del vóley vivirán una jornada de grandes partidos por la fecha 4 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El líder de la tabla, Universitario, sale a mantener su ventaja sobre el resto con un duro encuentro ante Regatas, que se sitúa en la cuarta casilla.

No obstante el buen momento de las cremas, el enfrentamiento estelar será el Alianza Lima vs San Martín, dos equipos que se disputan encarnizadamente el segundo lugar y buscan aprovechar cualquier descuido de la 'U' para arrebatarle la cima de la clasificación.

PUEDES VER: Pol Deportes sale en defensa de Santi Lesmes tras las críticas por el manejo de su imagen: 'Una buena persona'

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así va la tabla de posiciones antes de los primeros partidos correspondientes a la nueva fecha.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1413141:1138
2. San Martín1412240:1636
3.Alianza Lima1412237:1235
4.Regatas Lima149532:2323
5. Atlético Atenea147729:2822
6.Deportivo Géminis 147725:2520
7.Circolo Sportivo Italiano146825:3119
8.Deportivo Soan1441023:3315
9.Rebaza Acosta1441022:3413
10.Olva Latino1441017:3610

Partidos de la Liga Peruana de Vóley, segunda etapa: fecha 4

Sábado 31 de enero

  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Atlético Atenea vs Rebaza Acosta
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Universitario vs Regatas
  • Hora: 7.00 p. m.

Domingo 1 de febrero

  • Géminis vs Olva Latino
  • Hora: 3.15 p. m.
  • San Martín vs Alianza Lima
  • Hora: 5.00 p. m.
Programación de la fecha 4 en la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de la fecha 4 en la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

PUEDES VER: ¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

lr.pe

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

