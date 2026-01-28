La investigación por una denuncia de presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sigue teniendo nuevos detalles. En esta oportunidad, Luis Deuteris, abogado de la joven denunciante de 22 años, habló públicamente y aseguró que hay elementos que respaldan la acusación que recae sobre los jugadores de Alianza Lima.

La defensa sostuvo que no se trata solo de la versión de su representada, sino de “numerosas constancias” que podrían indicar que los hechos ocurrieron sin consentimiento. Según el informe de ATV, los tres futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña estuvieron en la habitación del hotel pasada la medianoche y existirían conversaciones posteriores y pruebas físicas que respaldarían la acusación.

Abogado de la joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña rompe su silencio

En el programa 'Ocurre ahora', Deuteris explicó que, de acuerdo con el testimonio de la joven, tras consumir bebidas alcohólicas habría sufrido lagunas de memoria durante la noche en cuestión, y aunque no precisó el grado de participación de cada futbolista, afirmó que “hay algunos detalles que dan la sensación de que involucran a los tres, en la misma proporción".

Asimismo, enfatizó en que hay diversas pruebas que evidenciarían que se trató de un acto no consentido. "Existen numerosas constancias que pueden hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico. Más allá de los chats con su amiga, donde ratifica plenamente lo que ha denunciado, hay otras evidencias que marcarían que estamos frente a un hecho que no contó con el consentimiento de la persona", añadió.

Por el momento, el proceso judicial se encuentra en etapa de investigación y se anticipa que en los próximos días podrían conocerse nuevos avances. La causa traspasa fronteras, ya que los hechos habrían ocurrido en Uruguay y la denuncia fue formalizada en Argentina, lo que podría implicar cooperación internacional entre los sistemas judiciales.

Padre de Carlos Zambrano admite que conversó con su hijo tras denuncia

Marco Zambrano, padre del defensor peruano, fue abordado por la prensa local para conocer su postura tras la denuncia. Aunque prefirió entrar en detalles, contó que tuvo la oportunidad de conversar con hijo sobre el tema.

“La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más (...) Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él", dijo en el programa 'Contra Corriente'.