Fútbol Peruano

Indecopi inicia investigación por presunta publicidad engañosa por partido no transmitido entre Alianza Lima y Sport Huancayo

Luego de que L1 Max no televisara el Alianza Lima vs Sport Huancayo, por el inicio de la Liga 1, se generó una serie de críticas entre hinchas del fútbol peruano.

El inicio de la Liga 1 2026 fue muy cuestionado desde diversos sectores, pues varios hinchas se vieron sorprendidos al notar que el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fue transmitido en televisión. Ante lo acontecido, Indecopi emitió un comunicado para informar que iniciaron una investigación por presunta publicidad engañosa.

Minutos antes de empezar el compromiso en el Estadio IPD de Huancayo, se comunicó a los aficionados que, debido a la deuda que mantiene 1190 Sports con los clubes, no se podrá ver dicho crompomiso por televisión. Esta situación causó muchos malestar entre los seguidores de ambas escuadras.

Indecopi inicia investigación por partido no transmitido entre Alianza y Sport Huancayo

A través de sus redes sociales, la entidad señaló que van a investigar la presunta comisión del delito de publicidad engañosa tras la no emisión del duelo entre blanquiazul y el 'Rojo Matador'.

"Indecopi, a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, inició una investigación preliminar por presunta publicidad engañosa sobre las emisión de todos los partidos de la primera fecha de la Liga 1 2026, tras no emitirse el encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima", se lee en el escrito.

Noticia en desarrollo...

