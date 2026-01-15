Jorge Fossati no dio su opinión acerca del fichaje de Sekou Gassama por Universitario de Deportes. En una reciente entrevista con Exitosa Deportes, el 'Nonno' habló sobre la 'U'. Sin embargo, tras consultársele su opinión acerca de la ausencia del senegalés en la pretemporada de los cremas, el DT charrúa señaló que ya no le compete hablar sobre el club, pues ya no se encuentra ahí.

Además, aunque le deseó éxito a su exequipo para la nueva temporada, Jorge Fossati aclaró que su salida de la institución en Ate fue únicamente por decisión de la directiva.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre ausencia de Sekou Gassama?

En sus palabras, el uruguayo no dudó en recordar que su opinión dentro de la institución era tomada en cuenta; no obstante, tras su salida, ahora prefiere no opinar sobre lo que haga el nuevo técnico, Javier Rabanal.

"Sería un atrevimiento de parte mía estar opinando de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer Universitario. Cuando estuve dos años ahí, siempre di mi opinión dentro del club y con total sinceridad, tratando de pasarle lo que a mi gusto era lo mejor para el club, respetando la opinión de los demás, pero hoy por hoy no tengo por qué estar opinando de lo hace el nuevo cuerpo técnico, el director de fútbol, las decisiones que se toman, la propia administración; ellos sabrán por qué".

Fossati sobre su salida de Universitario: "No estoy por decisión de la administración"

En otro momento, el 'Nonno' no dudo en recordar que ya no es parte del club, debido a una decisión que escapó de sus manos.

"Yo de lo único que te puedo hablar hoy de Universitario es de mi deseo de que sigan los éxitos y que las cosas salgan de la mejor manera posible, pero meterme a opinar de lo que deben hacer o que no sería una actitud muy vanidosa de mi parte, porque yo no soy quién para opinar. Ya no estoy en Universitario por decisión de la administración. Que quede bien clarito".

Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario

Por otro lado, el técnico uruguayo señaló que aún permanece en la capital peruana porque tiene asuntos pendientes con Universitario y también debe resolver temas personales, como desocupar la vivienda que ocupó durante los últimos tres años.

"Sí, estoy acá porque todavía tengo que firmar la rescisión. No quiero, por el momento, hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto. Hoy estoy en Lima porque hay varias cosas que, si me hubieran dicho en noviembre antes de irme, cualquiera que vivió en el exterior sabe que tenés cosas que solucionar. Por ejemplo, entregar el apartamento donde estoy viviendo, que ha sido mi hogar en estos tres años", manifestó.