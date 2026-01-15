HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Javier Rabanal revela que Sekou Gassama entrena a la distancia mientras plantel de Universitario hace la pretemporada: “Sigue su plan”

El técnico español se pronunció sobre la ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada, resaltando sus cualidades, ya que considera que les dará muchas alternativas en el ataque.

Javier Rabanal habló sobre el fichaje de Sekou Gassama. Foto: composición LR/Fiesta Tribunera/Universitario
En una reciente entrevista, el nuevo entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, habló sobre la ausencia de Sekou Gassama, el reciente fichaje procedente de la Segunda División española, quien, por el momento, no se ha unido a la pretemporada de la 'U'. Esta situación ha generado diversas opiniones, por lo que Rabanal explicó que el senegalés se encuentra entrenando a distancia, siguiendo su plan de preparación.

En otro momento de la conversación, el español confirmó que seguirán utilizando la misma formación, es decir, el 3-5-2, esquema con el cual Universitario pudo conseguir el tetracampeonato.

PUEDES VER: Jorge Fossati evitó opinar sobre ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: “Sería un atrevimiento”

Javier Rabanal sobre ausencia de Sekou Gassama en pretemporada de Universitario

Además, de Gassama también no dudo en destacar el nuevo refuerzo en ataque, Héctor Fértoli. “Nos dará muchas variantes, puede jugar por dentro o por fuera y aportará calidad en los tres cuartos de cancha".

En cuanto a Sekou Gassama, sostuvo que “sigue su plan de entrenamiento, es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”.

PUEDES VER: Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Rabanal confirma que seguirán usando sistema que dejó Jorge Fossati

En otro momento, habló sobre la formación ganadora que impuso Jorge Fossati, la 3-5-2, con el cual buscarán el tetracampeonato.

“Vamos a darle continuidad al 3-5-2. Seguiremos trabajando sobre los fundamentos de los técnicos anteriores porque funcionó. Queremos observar a todos los jugadores e integrar de la mejor manera a los que van llegando”, señaló.

