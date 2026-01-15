En una reciente entrevista, el nuevo entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, habló sobre la ausencia de Sekou Gassama, el reciente fichaje procedente de la Segunda División española, quien, por el momento, no se ha unido a la pretemporada de la 'U'. Esta situación ha generado diversas opiniones, por lo que Rabanal explicó que el senegalés se encuentra entrenando a distancia, siguiendo su plan de preparación.

En otro momento de la conversación, el español confirmó que seguirán utilizando la misma formación, es decir, el 3-5-2, esquema con el cual Universitario pudo conseguir el tetracampeonato.

Javier Rabanal sobre ausencia de Sekou Gassama en pretemporada de Universitario

Además, de Gassama también no dudo en destacar el nuevo refuerzo en ataque, Héctor Fértoli. “Nos dará muchas variantes, puede jugar por dentro o por fuera y aportará calidad en los tres cuartos de cancha".

En cuanto a Sekou Gassama, sostuvo que “sigue su plan de entrenamiento, es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”.

Rabanal confirma que seguirán usando sistema que dejó Jorge Fossati

En otro momento, habló sobre la formación ganadora que impuso Jorge Fossati, la 3-5-2, con el cual buscarán el tetracampeonato.

“Vamos a darle continuidad al 3-5-2. Seguiremos trabajando sobre los fundamentos de los técnicos anteriores porque funcionó. Queremos observar a todos los jugadores e integrar de la mejor manera a los que van llegando”, señaló.