Cenaida Uribe revela que Alianza Lima envió documento a la FIVB por derrota en mesa contra Universitario: “Esperando la respuesta”

La jefa del equipo brindó detalles sobre el documento enviado a la FIVB, con el objetivo de sentar un precedente y evitar situaciones similares en el futuro.

Cenaida Uribe habló acerca de la derrota frente a Universitario. Foto: aquiTVO
Alianza Lima aún sigue peleando por los puntos quitados en el clásico frente a Universitario de Deportes, encuentro que fue por la Liga Peruana de Vóley 2025-26, el cual terminó en derrota en mesa para el club íntimo. Pues, como se recuerda, Facundo Morando hizo una alineación indebida cuando puso a cuatro jugadoras extranjeras en cancha, cuando solo se pueden hasta tres. Después de esto, la Federación Peruana de Vóley confirmó esta infracción, por lo cual se le dio por perdido el partido frente a la 'U'.

En este contexto, en una reciente entrevista con el programa 'AquiTVO' de Radio Ovación, Cenaida Uribe, jefa del equipo íntimo, reveló que envió un documento formal a la Federación Internacional de Voleibol, esto con el fin de determinar si realmente hubo un error arbitral durante el desarrollo del encuentro, a fin de que se establezca un precedente para que en el futuro se eviten situaciones similares.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Cenaida Uribe sobre el documento enviado a la FIVB

Uribe, manifestó que a pesar de haber mandado un documentos a la FIVB, este aun se encuentra a la espera de una respuesta. No obstante, reconoció que si hubo error del entrenador de Alianza Lima, pero también la tuvo el árbitro, pues considero que no debió dejar entrar a la jugadora. “Mandé un documento al jefe de árbitros de la FIVB y estamos esperando la respuesta. Pero si la tengo clarísima de que aparte del error de Facundo, hubo el error del árbitro que no debió dejar entrar a la jugadora al campo”, empezó diciendo.

"He mandado esta carta para hacer la consulta con video y todo para determinar si hay o no error arbitral. Y si hubo, no sé qué pasará con la federación porque también tiene la copia. El documento lo he mandado tanto a la FPV como a la FIVB. Que respondan”, explicó en otro momento.

“La Federación podría no tomarlo en cuenta, pero es un tema que sirve para los siguientes errores de cualquier entrenador, no solamente el mío. Te puede pasar en el momento de la tensión, que quiera meter a cuarta extranjera. Ahora todos tienen seis o siete extranjeras; al principio me criticaban por eso, ahora algunos tienen más que yo. Entonces, cuando pase eso, el árbitro que se dará cuenta del error y va a decir ‘no, ya tienes tres, la cuarta no entra y chau’. No vale el cambio”, complementó Uribe.

PUEDES VER: Estefany Mariñas, jugadora de Géminis, revela detalles de cómo es ser dirigida por Natalia Málaga: “Es muy picona”

Uribe señala que los árbitros que estuvieron en el clásico los han "congelado"

La jefa de equipo de Alianza Lima también resaltó una situación que considera anómala en el accionar arbitral de la Liga Nacional tras el duelo ante Universitario. “Una cosa que noté es que después de ese partido, durante varias fechas, los árbitros que estuvieron ese día no han arbitrado, los han congelado”, señaló.

