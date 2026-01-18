Universitario se enfrentará contra Melgar en lo que será su segundo amistoso de pretemporada. La 'U' continúa preparándose para la 'Noche Crema' y el inicio de la Liga 1 2026, donde debutará ante ADT en el Estadio Monumental. El choque ante Melgar, el cual se juega este martes 20 de enero, será más que interesante para ver el planteamiento de Javier Rabanal ante un experimentado Juan Reynoso.

En su primer encuentro de pretemporada, Universitario jugó ante Sport Boys y terminó perdiendo por la mínima con gol de Jostin Alarcón. A pesar de la derrota, el elenco merengue dejó buenas sensaciones y uno de los más destacados fue el defensor argentino Caín Fara.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?

Universitario y Melgar se medirán en un encuentro de preparación este martes 20 de enero en el Estadio Monumental de Ate. El duelo será clave dentro del proceso de pretemporada de ambos equipos y servirá como una evaluación importante antes del arranque del campeonato local.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

En suelo peruano, el cotejo entre Universitario vs Melgar iniciará a las 10.30 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 9.30 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.30 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina: 12.30 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Melgar?

Hasta ahora no se ha confirmado ninguna plataforma oficial para seguir este compromiso de carácter amistoso. No obstante, tomando en cuenta que Universitario emitió su partido más reciente a través de YouTube, existe la posibilidad de que se vuelva a utilizar ese canal, aunque en los próximos días se anunciará de manera oficial dónde podrá verse el duelo frente a Melgar.