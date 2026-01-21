HOYSuscripcion LR Focus

🚨 JOSÉ JERÍ se presenta ante la Comisión de Fiscalización por reuniones secretas

Fútbol Peruano

Liga 1 oficializó 7 cupos de extranjeros para la temporada 2026 y autorizó a clubes para jugar con todos en cancha

La Liga 1 2026 se prepara para una nueva temporada con importantes cambios en su reglamento, pues se oficializó que los equipos puedan tener hasta siete extranjeros en cancha. Además, se permitirá la sustitución de dos jugadores extranjeros durante el segundo periodo de inscripción.

Ahora los equipos de la Liga 1 podrán alinear hasta 7 jugadores en campo. Foto: composición LR/X
Ahora los equipos de la Liga 1 podrán alinear hasta 7 jugadores en campo. Foto: composición LR/X

La Liga 1 2026 ya está por empezar y esta temporada se presentará con algunos cambios. En su momento se conoció que los clubes que participarán en la competición aprobaron tener hasta siete jugadores extranjeros en cancha. Debido a ello, las instituciones han buscado seguir reforzándose, ya que cuentan con esta nueva norma que les permite ampliar su plantel.

No obstante, ahora se ha oficializado dicha medida, quedando confirmado que los equipos podrán tener este número de extranjeros en cancha de forma simultánea. Además, se permitirá la sustitución de dos jugadores extranjeros durante el segundo periodo de inscripción. A continuación los cambios que se presentarán para este inicio del torneo Apertura.

lr.pe

Liga 1 oficializó 7 cupos de extranjeros para el 2026

Según las bases de la Liga 1, en el artículo 31 se habla sobre los jugadores extranjeros, donde se puede apreciar los cambios que habrán.

  • Durante la Liga1 Te Apuesto 2026, los clubes podrán inscribir hasta siete (7) jugadores extranjeros en la competición.
  • Se permitirá la sustitución de dos (2) jugadores extranjeros durante el segundo periodo de inscripción. Para realizar esta sustitución, el club deberá presentar a la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF la resolución de contrato por mutuo acuerdo, vencimiento o causa justificada con los futbolistas sustituidos
  • Si un jugador extranjero ha sido registrado y ha participado en alguna etapa de la Liga1 Te Apuesto 2026 y posteriormente adquiere la nacionalidad peruana por naturalización, continuará siendo considerado como jugador extranjero a efectos del reglamento de la competición.
  • En cada partido de la Liga1 Te Apuesto 2026, los clubes podrán alinear en forma simultánea, en el terreno de juego, hasta siete (7) jugadores extranjeros en cualquier momento del partido.
Bases de la Liga 1. Foto. Liga 1

Bases de la Liga 1. Foto. Liga 1

lr.pe

¿Qué pasa si un equipo realiza una alineación indebida?

En el caso de que algún equipo haga una alineación indebida y supera el máximo de siete jugadores en cancha, este perderá el partido, según se lee en el artículo 35.

"El club que, en cualquier momento del partido, haga ingresar a un jugador no inscrito, mal inscrito, no habilitado, sancionado o que exceda el cupo permitido de jugadores extranjeros, será sancionado con la pérdida de los puntos obtenidos en el terreno de juego. El marcador oficial será de cero (0) a tres (3) en su contra, salvo que hubiese perdido por una mayor diferencia de goles, en cuyo caso se respetará el resultado. Los puntos del partido serán adjudicados al club rival, siempre que el reclamo se presente hasta el día hábil siguiente al partido en cuestión, siendo este plazo improrrogable".

