Miguel Silveira se convirtió en nuevo refuerzo de Universitario. El futbolista brasileño es el octavo extranjero en el plantel merengue de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. La llegada del volante ha generado cierta expectativa, pero también algunas dudas por su reciente pasado en la liga de Japón. Durante todo el 2025, Silveira apenas tuvo oportunidades en el Albirex Nigata: jugó tan solo 10 partidos y su equipo terminó perdiendo la categoría.

A pesar de ello, la dirección deportiva de Universitario decidió apostar por el mediocampista de 22 años, quien en su momento fue una de las gratas apariciones en Brasil. Hoy, con un actualidad totalmente distinta, Miguel Silveira compartió su felicidad por llegar a la 'U' y también explicó qué pasó durante su estadía en Japón.

Miguel Silveira explicó por qué jugó tan poco en Japón

En conversación con la prensa local, Silveira fue consultado sobre su paso por Albirex Nigata. Al respecto, señaló que su falta de protagonismo fue decisión del propio club. Asimismo, enfatizó en que él siempre estuvo a disposición y entrenando a la par de sus compañeros.

“Creo que simplemente es la manera de los japoneses de hacer el fútbol, sus decisiones, solo eso. No pasa nada, he estado bien, entrenando siempre”, declaró para las cámaras de 'Jax Latin Media.

Silveira quiere dejar su pasado atrás; por ello, compartió su alegría por recalar en Universitario, club al que ya estudió previamente. “Estoy muy contento de estar acá, muy animado de vivir todo esto con los hinchas, es increíble, tengo visto todos los videos”, añadió.

Miguel Silveira elogió infraestructura de Universitario

En otro momento de la conversación, Miguel Silveira destacó la infraestructura de Universitario y le dejó un mensaje a la hinchada, con la cual se encontrará por primera vez en la Noche Crema. "Todo perfecto, las instalaciones, no tengo nada que hablar sobre eso. (...) Todos los jugadores estamos ilusionados para hacer un gran año para todos”, comentó.

Finalmente, aseguró que Universitario es su lugar idóneo para este momento de su carrera. “Es muy bueno llegar a la ‘U’. Una oportunidad muy grande y buena para mí. Creo que no hay sitio mejor en este momento para mí”, concluyó.