HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí en capilla se defiende | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Miguel Silveira, flamante fichaje de Universitario, explicó por qué solo jugó 10 partidos en Albirex Niigata de Japón: "Sus decisiones"

El volante brasileño no tuvo oportunidades en Japón y su equipo terminó descendiendo. Después de un 2025 para el olvido, vuelve a Sudamérica para ganarse un puesto en Universitario.

Miguel Silveira jugó todo el 2025 en Albirex Nigata de Japón. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media
Miguel Silveira jugó todo el 2025 en Albirex Nigata de Japón. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media

Miguel Silveira se convirtió en nuevo refuerzo de Universitario. El futbolista brasileño es el octavo extranjero en el plantel merengue de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. La llegada del volante ha generado cierta expectativa, pero también algunas dudas por su reciente pasado en la liga de Japón. Durante todo el 2025, Silveira apenas tuvo oportunidades en el Albirex Nigata: jugó tan solo 10 partidos y su equipo terminó perdiendo la categoría.

A pesar de ello, la dirección deportiva de Universitario decidió apostar por el mediocampista de 22 años, quien en su momento fue una de las gratas apariciones en Brasil. Hoy, con un actualidad totalmente distinta, Miguel Silveira compartió su felicidad por llegar a la 'U' y también explicó qué pasó durante su estadía en Japón.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: Uno siempre tiene nervios

lr.pe

Miguel Silveira explicó por qué jugó tan poco en Japón

En conversación con la prensa local, Silveira fue consultado sobre su paso por Albirex Nigata. Al respecto, señaló que su falta de protagonismo fue decisión del propio club. Asimismo, enfatizó en que él siempre estuvo a disposición y entrenando a la par de sus compañeros.

Creo que simplemente es la manera de los japoneses de hacer el fútbol, sus decisiones, solo eso. No pasa nada, he estado bien, entrenando siempre”, declaró para las cámaras de 'Jax Latin Media.

Silveira quiere dejar su pasado atrás; por ello, compartió su alegría por recalar en Universitario, club al que ya estudió previamente. “Estoy muy contento de estar acá, muy animado de vivir todo esto con los hinchas, es increíble, tengo visto todos los videos”, añadió.

PUEDES VER: Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: Guede está evaluando

lr.pe

Miguel Silveira elogió infraestructura de Universitario

En otro momento de la conversación, Miguel Silveira destacó la infraestructura de Universitario y le dejó un mensaje a la hinchada, con la cual se encontrará por primera vez en la Noche Crema. "Todo perfecto, las instalaciones, no tengo nada que hablar sobre eso. (...) Todos los jugadores estamos ilusionados para hacer un gran año para todos”, comentó.

Finalmente, aseguró que Universitario es su lugar idóneo para este momento de su carrera. “Es muy bueno llegar a la ‘U’. Una oportunidad muy grande y buena para mí. Creo que no hay sitio mejor en este momento para mí”, concluyó.

Notas relacionadas
Jhon Jairo Guzmán, ‘joya’ de Universitario, reveló quien es su máximo referente a seguir: “Mi ídolo en Perú es Valera”

Jhon Jairo Guzmán, ‘joya’ de Universitario, reveló quien es su máximo referente a seguir: “Mi ídolo en Perú es Valera”

LEER MÁS
Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

LEER MÁS
Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

LEER MÁS
Jhon Jairo Guzmán, ‘joya’ de Universitario, reveló quien es su máximo referente a seguir: “Mi ídolo en Perú es Valera”

Jhon Jairo Guzmán, ‘joya’ de Universitario, reveló quien es su máximo referente a seguir: “Mi ídolo en Perú es Valera”

LEER MÁS
Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fútbol Peruano

Gianfranco Chávez detalló la exigencia de Pablo Guede tras usarlo en nueva posición en Alianza Lima: "La pretemporada más dura de mi carrera"

Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

Noche Crema 2026: fecha, hora y canal de TV del próximo partido de Universitario ante U. de Chile

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025