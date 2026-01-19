HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, 20 de enero: ¿a qué hora y dónde ver a Universitario, Real Madrid y la Champions League?

Hoy, martes 20 de enero de 2026, continúa la jornada futbolística con emocionantes partidos en Europa y Sudamérica, incluyendo la Champions League y amistosos destacados como el de Universitario de Deportes.

Champions League y el partidos amistoso de la 'U' se juegan hoy martes. Foto: ESPN
Champions League y el partidos amistoso de la 'U' se juegan hoy martes. Foto: ESPN

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 20 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa y Sudamérica. La Champions League con Real Madrid frente a Mónaco y el esperado partido amistoso de Universitario ante Melgar en el Monumental. Es importante contar canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para seguir a tu equipo favorito.

El encuentro entre Inter y Arsenal destaca como el principal atractivo de la jornada futbolística. Además, se llevará a cabo la Supercopa de Chile, mientras que en Costa Rica se enfrentarán Herediano y Guadalupe. A continuación, los horarios y canales para ver los partidos.

lr.pe

Champions League

  • Kairat Almaty vs. Club Brujas (10:30 pm por ESPN y Disney Plus)
  • Bodo vs Manchester City (12:45 pm por ESPN y Disney Plus)
  • Copenhague vs. Nápoles (3:00 pm por Disneyt Plus)
  • Inter vs Arsenal (3:00 pm por Disney Plus)
  • Olympiacos vs Mónaco (3:00 pm por ESPN y Disney Plus)
  • Real Madrid vs Mónaco (3:00 pm por ESPN y Disney Plus)
  • Sporting CP vs. PSG (3:00 pm por Disney Plus)
  • Tottenham vs. Borussia Dortmund (3:00 pm por Disney Plus)
  • Villarreal vs. Ajax (3:00 pm por Disney Plus)

Partidos amistosos

  • Universitario de Melgar (10:30 pm por canal de YouTube de Universitario)
  • Miramar vs. Colón por Serie Río de la Plata (6:00 pm en ESPN y Disney Plus)
  • Cerro Largo vs. Dep. Concepción por Serie Río de la Plata (8:15 pm en Disney Plus)

Partidos en Sudamérica

  • Novorizontino vs. Palmeiras por Campeonato Paulista (desde las 6:00 pm en ESPN )
  • Huachipato vs. U. Católica por Supercopa de Chile (5:00 pm en MAX Chile y TNT Sports Premium)

Liga de Arabia

  • Al Shabab vs. Al Najma ( 10:05 am
  • Al Ahli SC vs. Al Khaleej ( 12:30 pm)
  • Al Fateh vs. Al Kholood (12:30 pm)
