Partidos de hoy, 20 de enero: ¿a qué hora y dónde ver a Universitario, Real Madrid y la Champions League?
Hoy, martes 20 de enero de 2026, continúa la jornada futbolística con emocionantes partidos en Europa y Sudamérica, incluyendo la Champions League y amistosos destacados como el de Universitario de Deportes.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 20 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa y Sudamérica. La Champions League con Real Madrid frente a Mónaco y el esperado partido amistoso de Universitario ante Melgar en el Monumental. Es importante contar canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para seguir a tu equipo favorito.
El encuentro entre Inter y Arsenal destaca como el principal atractivo de la jornada futbolística. Además, se llevará a cabo la Supercopa de Chile, mientras que en Costa Rica se enfrentarán Herediano y Guadalupe. A continuación, los horarios y canales para ver los partidos.
Champions League
- Kairat Almaty vs. Club Brujas (10:30 pm por ESPN y Disney Plus)
- Bodo vs Manchester City (12:45 pm por ESPN y Disney Plus)
- Copenhague vs. Nápoles (3:00 pm por Disneyt Plus)
- Inter vs Arsenal (3:00 pm por Disney Plus)
- Olympiacos vs Mónaco (3:00 pm por ESPN y Disney Plus)
- Real Madrid vs Mónaco (3:00 pm por ESPN y Disney Plus)
- Sporting CP vs. PSG (3:00 pm por Disney Plus)
- Tottenham vs. Borussia Dortmund (3:00 pm por Disney Plus)
- Villarreal vs. Ajax (3:00 pm por Disney Plus)
Partidos amistosos
- Universitario de Melgar (10:30 pm por canal de YouTube de Universitario)
- Miramar vs. Colón por Serie Río de la Plata (6:00 pm en ESPN y Disney Plus)
- Cerro Largo vs. Dep. Concepción por Serie Río de la Plata (8:15 pm en Disney Plus)
Partidos en Sudamérica
- Novorizontino vs. Palmeiras por Campeonato Paulista (desde las 6:00 pm en ESPN )
- Huachipato vs. U. Católica por Supercopa de Chile (5:00 pm en MAX Chile y TNT Sports Premium)
Liga de Arabia
- Al Shabab vs. Al Najma ( 10:05 am
- Al Ahli SC vs. Al Khaleej ( 12:30 pm)
- Al Fateh vs. Al Kholood (12:30 pm)