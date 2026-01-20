HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
EN VIVO

Primer ministro deja sin piso a José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Arturo Vidal sorprende con publicación sobre Paolo Guerrero tras la victoria de Alianza Lima sobre Colo Colo

Tras la impresionante victoria de Alianza Lima ante Colo Colo en el torneo Serie Río de la Plata. El 'Rey' Arturo no dudo en subir una foto junto al 'Depredador'.

Alianza Lima ganó 3-2 a Colo Colo en su despedida del torneo Serie Río de la Plata. Foto: X
Alianza Lima ganó 3-2 a Colo Colo en su despedida del torneo Serie Río de la Plata. Foto: X

El pasado domingo 18, Alianza Lima consiguió un triunfazo frente a Colo Colo por 3-2 en el torneo Serie Río de la Plata, con goles de Paolo Guerrero, Alan Cantero y Luis Ramos. El conjunto peruano logró la victoria ante los chilenos. Sin embargo, tras el partido, uno de los jugadores estrella de Colo Colo no dudó en sorprender con una publicación junto a Guerrero.

Arturo Vidal expresó su admiración por el delantero blanquiazul con una publicación en sus historias de Instagram. Si bien ambos han mostrado cierta distancia en partidos de sus selecciones, ya sea en Eliminatorias o Copas América, lo cierto es que existe un respeto y reconocimiento mutuo por todo lo logrado a lo largo de sus carreras en sus países.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: ‘Puma’ Carranza da tajante opinión sobre el rendimiento de Sergio Peña con Alianza Lima: "Tiene que pisar tierra"

lr.pe

Arturo Vidal sorprende con publicación sobre Paolo Guerrero

En la publicación del ‘Rey’ se pueden ver emojis de un apretón de manos junto a las banderas de Chile y Perú, lo que generó una ola de reacciones. Esto sorprendió a muchos, ya que pocos imaginaban que el histórico ‘8’ de la ‘Roja’ guardara un aprecio especial por quien tantas veces fue su rival en el ‘Clásico del Pacífico’.

larepublica.pe

PUEDES VER: Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

lr.pe

¿En cuántos partidos se han enfrentado Paolo Guerrero y Arturo Vidal?

Arturo Vidal y Paolo Guerrero se han enfrentado en 16 ocasiones oficiales a lo largo de sus carreras. El primer cruce fue en la Bundesliga, a inicios de 2008, cuando el chileno jugaba en Bayer Leverkusen y el peruano en Hamburgo.

Luego volvieron a verse las caras seis veces más en Alemania, siete con sus selecciones y dos en la Copa Libertadores 2023, durante la fase de grupos en los duelos entre Flamengo y Racing.

En el balance, Vidal ganó ocho partidos, se registraron cuatro empates y Guerrero se impuso en cuatro oportunidades.

Notas relacionadas
Luis Ramos aclara la competencia interna con Paolo Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima: "Tenemos una relación muy linda"

Luis Ramos aclara la competencia interna con Paolo Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima: "Tenemos una relación muy linda"

LEER MÁS
Paolo Guerrero sobre su papel de referente en Alianza Lima: "Me siento como uno más del grupo"

Paolo Guerrero sobre su papel de referente en Alianza Lima: "Me siento como uno más del grupo"

LEER MÁS
Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero le dieron el triunfo a Alianza Lima sobre Colo-Colo

Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero le dieron el triunfo a Alianza Lima sobre Colo-Colo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

LEER MÁS
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Deportes

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Real Madrid vs Mónaco EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 7 de la Champions League?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025