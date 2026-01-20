Alianza Lima ganó 3-2 a Colo Colo en su despedida del torneo Serie Río de la Plata. Foto: X

Alianza Lima ganó 3-2 a Colo Colo en su despedida del torneo Serie Río de la Plata. Foto: X

El pasado domingo 18, Alianza Lima consiguió un triunfazo frente a Colo Colo por 3-2 en el torneo Serie Río de la Plata, con goles de Paolo Guerrero, Alan Cantero y Luis Ramos. El conjunto peruano logró la victoria ante los chilenos. Sin embargo, tras el partido, uno de los jugadores estrella de Colo Colo no dudó en sorprender con una publicación junto a Guerrero.

Arturo Vidal expresó su admiración por el delantero blanquiazul con una publicación en sus historias de Instagram. Si bien ambos han mostrado cierta distancia en partidos de sus selecciones, ya sea en Eliminatorias o Copas América, lo cierto es que existe un respeto y reconocimiento mutuo por todo lo logrado a lo largo de sus carreras en sus países.

Arturo Vidal sorprende con publicación sobre Paolo Guerrero

En la publicación del ‘Rey’ se pueden ver emojis de un apretón de manos junto a las banderas de Chile y Perú, lo que generó una ola de reacciones. Esto sorprendió a muchos, ya que pocos imaginaban que el histórico ‘8’ de la ‘Roja’ guardara un aprecio especial por quien tantas veces fue su rival en el ‘Clásico del Pacífico’.

¿En cuántos partidos se han enfrentado Paolo Guerrero y Arturo Vidal?

Arturo Vidal y Paolo Guerrero se han enfrentado en 16 ocasiones oficiales a lo largo de sus carreras. El primer cruce fue en la Bundesliga, a inicios de 2008, cuando el chileno jugaba en Bayer Leverkusen y el peruano en Hamburgo.

Luego volvieron a verse las caras seis veces más en Alemania, siete con sus selecciones y dos en la Copa Libertadores 2023, durante la fase de grupos en los duelos entre Flamengo y Racing.

En el balance, Vidal ganó ocho partidos, se registraron cuatro empates y Guerrero se impuso en cuatro oportunidades.