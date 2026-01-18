Paolo Guerrero sobre su papel de referente en Alianza Lima: "Me siento como uno más del grupo"

En el partido contra Colo Colo por amistoso de pretemporada, Paolo Guerrero volvió con éxito al once titular de Pablo Guede. El delantero de 42 años encaminó la victoria de su equipo al marcar el primer gol de la noche y demostrar que, a pesar de su edad, sigue vigente y dispuesto a aportar en la escuadra blanquiazul.

"Siempre es importante anotar, pero creo que el trabajo del grupo es para resaltar. Los muchachos han entendido a la perfección lo que quiere el 'profe' y creo que cada vez nos vamos amoldando al sistema", declaró el 'Depredador'. Acerca de si considera su presencia en el plantel como una de las más importantes, indicó que no lo siente así, sino que solo trata de ayudar a sus compañeros.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su papel en Alianza Lima?

"Me siento como uno más del grupo, que trata de dar ese granito de arena y estar día a día con los chicos y siempre apoyando a cada uno. Por ahí se cae alguno, siempre hay 'soldados' que se caen, pero tenemos que estar respaldándonos", sostuvo el capitán aliancista.

Tras remarcar una vez más que este será su último año como profesional, aseguró que espera ansioso el inicio de la nueva temporada en la Liga 1: "Va a ser un año lindo, duro, y tenemos muchas expectativas. Espero cumplir mis objetivos. Estoy con todas las ansias de que empiece el campeonato".

Paolo Guerrero marcó su primer gol con Alianza Lima en 2026

Sobre los 33 minutos del primer tiempo en el amistoso ante el Cacique, Guerrero destrabó el marcador tras recibir un pase de Eryc Castillo en el borde del área y definir con el borde interno del pie al primer palo del arquero Fernando de Paul.

El veterano goleador se mantuvo en cancha hasta los 71 minutos, cuando el partido seguía 1-0. Tras ser cambiado, llegaron los cuatro tantos restantes de este 3-2 final a favor del combinado peruano.