Deportes

Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero le dieron el triunfo a Alianza Lima sobre Colo-Colo

Íntimos cerraron su participación en la Serie Río de la Plata con una victoria 3-2 sobre el "Cacique" chileno.

Paolo Guerrero abrió el marcador.
Paolo Guerrero abrió el marcador. | Foto Serie Río de la Plata

Alianza Lima cerró su participación en estos amistosos de la Serie Río de la Plata con una buena victoria sobre Colo-Colo de Chile en el estadio Parque Federico Viera. Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero anotaron para los íntimos (3-2).

Pablo Guede se la jugó por un 4-2-3-1, donde Gianfranco Chávez estuvo en la primera línea de volantes junto a Jesús Castillo. En el arco Viscarra y la línea defensiva la formaron Advíncula, Zambrano, Garcés y Trauco. Más adelantados Gentile, Eryc Castillo y Jairo Vélez. De ‘9’ fue solo Paolo Guerrero.

Durante la primera mitad el partido fue trabado y con llegadas tibias. Los arqueros no tuvieron mayor trabajo, pero pasada la media hora llegó la apertura del marcador.

Luis Advíncula metió un cambio de derecha a izquierda para el ecuatoriano Castillo. El extremo controló e intentó meterse al área. Ahí le dio el balón a Guerrero (33’), quien estuvo de espaldas al arco, pero se las ingenió para acomodarse y de manera sutil abrir el marcador.

A comparación de los otros partidos, Guede solo metió un cambio en el complemento: ingresaron Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Federico Girotti, Alan Cantero, y Luis Ramos, estos dos últimos protagonistas del triunfo.

Los chilenos reaccionaron y encontraron la igualdad en los pies de Javier Correa (71’) al fusilar a Viscarra en el área chica.

Inmediatamente una gran jugada de Cantero por derecha encontró a Ramos (74’) metido en el área para poner el pecho y otra vez la ventaja. Debut con gol. El “Cacique” reaccionó y otra vez Correa (81’) dijo presente para su doblete y la igualdad.

Pero ahí nomás Cantero (83’) tenía guardado un as bajo la manga al anotar un verdadero golazo. El argentino luchó un balón en tres cuartos de cancha y corrió con la pelota pegada al pie. Antes de ingresar al área alzó la cabeza y sacó un buen derechazo que se clavó al fondo de la red para el 3-2 final.

Alianza vuelve a nuestra capital con una alegría y ahora se alista para enfrentar al Inter Miami de Messi en su presentación (24/01), luego su debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo (30/01) y ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores (4/02).

