Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero le dieron el triunfo a Alianza Lima sobre Colo-Colo
Íntimos cerraron su participación en la Serie Río de la Plata con una victoria 3-2 sobre el "Cacique" chileno.
- Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"
- Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata
Alianza Lima cerró su participación en estos amistosos de la Serie Río de la Plata con una buena victoria sobre Colo-Colo de Chile en el estadio Parque Federico Viera. Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero anotaron para los íntimos (3-2).
Pablo Guede se la jugó por un 4-2-3-1, donde Gianfranco Chávez estuvo en la primera línea de volantes junto a Jesús Castillo. En el arco Viscarra y la línea defensiva la formaron Advíncula, Zambrano, Garcés y Trauco. Más adelantados Gentile, Eryc Castillo y Jairo Vélez. De ‘9’ fue solo Paolo Guerrero.
Durante la primera mitad el partido fue trabado y con llegadas tibias. Los arqueros no tuvieron mayor trabajo, pero pasada la media hora llegó la apertura del marcador.
Luis Advíncula metió un cambio de derecha a izquierda para el ecuatoriano Castillo. El extremo controló e intentó meterse al área. Ahí le dio el balón a Guerrero (33’), quien estuvo de espaldas al arco, pero se las ingenió para acomodarse y de manera sutil abrir el marcador.
A comparación de los otros partidos, Guede solo metió un cambio en el complemento: ingresaron Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Federico Girotti, Alan Cantero, y Luis Ramos, estos dos últimos protagonistas del triunfo.
Los chilenos reaccionaron y encontraron la igualdad en los pies de Javier Correa (71’) al fusilar a Viscarra en el área chica.
Inmediatamente una gran jugada de Cantero por derecha encontró a Ramos (74’) metido en el área para poner el pecho y otra vez la ventaja. Debut con gol. El “Cacique” reaccionó y otra vez Correa (81’) dijo presente para su doblete y la igualdad.
Pero ahí nomás Cantero (83’) tenía guardado un as bajo la manga al anotar un verdadero golazo. El argentino luchó un balón en tres cuartos de cancha y corrió con la pelota pegada al pie. Antes de ingresar al área alzó la cabeza y sacó un buen derechazo que se clavó al fondo de la red para el 3-2 final.
Alianza vuelve a nuestra capital con una alegría y ahora se alista para enfrentar al Inter Miami de Messi en su presentación (24/01), luego su debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo (30/01) y ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores (4/02).