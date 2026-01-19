Alianza Lima cerró con broche de oro su participación en la Serie Río de la Plata 2026 con un victoria que ilusiona. El excampeón de la Liga 1 dirigido por Pablo Guede derrotó 3-2 a Colo Colo en un partidazo amistoso. Los aliancistas hicieron la tarea y sus figuras al arribar a Lima confirmaron las buenas sensaciones que tuvieron en pretemporada. Justamente, Luis Ramos fue uno de los que más habló e incluso reveló la sana competencia en la delantera.

El joven '9' viene recuperándose de algunas lesiones, pero en los minutos que lo tocó jugar sorprendió en su debut. Luis Ramos confirmó en los amistosos que se las ingenia para jugar arriba bajo el esquema táctico 1-4-2-3-1 o acompañado con otro punta en el 1-4-4-2.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Paolo Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima?

El delantero de 26 años dejó buenas sensaciones en su debut. "Estoy muy contento, ya que vengo recuperándome de una molestia que vengo arrastrando del año pasado, pero la verdad que he podido jugar unos pocos minutos que el profe me pudo brindar y estoy feliz por el gol en lo personal y grupal. La idea es salir campeones a fin de año con el equipo. Tenemos una relación muy linda con Paolo Guerrero y Federico Girotti y esperemos que esto se puede fortalecer mucho más para el beneficio del club", reveló Luis Ramos en Latin Media.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre la pretemporada de Alianza Lima?

Ante la consulta, Navarro no dudó en manifestar que este torneo ha servido para que el plantel pueda estar unido durante estas semanas. "Lo importante era lo que se había planificado, lo que había planificado el cuerpo técnico. La pretemporada ha sido excelente, ha permitido que podamos estar todos juntos un par de semanas, pero el trabajo yo creo que ha sido muy bien planificado", empezó diciendo.

"Se ha trabajado durísimo la parte física, se adelantó muchísimo en darle una idea para formar una base, se han jugado partidos importantes y seguiremos jugando la próxima semana para encontrar el nivel que todos deseamos, especialmente del cuerpo técnico. Ha sido una de las mejores pretemporadas que me ha tocado estar, estamos muy contentos con lo que ha hecho el cuerpo técnico", complemento el director deportivo.