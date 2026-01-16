Universitario ya sabe cuándo llegará Sekou Gassama: fecha y hora del arribo a suelo peruano del delantero a la 'U'
Sekou Gassama, nuevo refuerzo de Universitario llegará la otra semana al Perú para incorporarse al conjunto crema como flamante refuerzo de cara a la Liga 1 2026
Universitario de Deportes ya sabe cuándo llegará su flamante refuerzo procedente de la segunda división española, Sekou Gassama, delantero senegalés. Su fichaje por el conjunto crema fue muy cuestionado, ya que se suponía que no estaría presente en la temporada debido a problemas familiares. Sin embargo, muchos hinchas notaron que, a través de redes sociales, el jugador se mostraba muy contento viendo partidos de la Copa de África.
Según información proporcionado por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, Gassama llegaría este miércoles 21 de enero para incorporarse a la 'U'. Además, resaltó que el jugador a venido realizando entrenamientos por separado, algo que Javier Rabanal en una reciente entrevista también explicó.
¿Cuándo llegará Sekou Gassama?
Escribió Peralta vía X
De acuerdo a Peralta, Gassama llegaría a territorio peruano a las 6.00 a.m. Además, destacó que el jugador de 30 años, se encuentra en buen estado físico.
"¡Sekou Gassama ya tiene fecha de llegada! El flamante delantero de Universitario de Deportes estará en Lima el próximo miércoles 21 a las 6:00 am. Durante este tiempo que no pudo llegar al Perú por temas estrictamente personales (nada tiene que ver la Copa de Africa), el atacante estuvo realizando trabajos físicos monitoreado en todo momento por el comando técnico de la U. Además, trabajó con profesionales de primer nivel cuando estuvo en Barcelona y en Senegal en gimnasio y en campo. Está en buen estado físico y ahora viene la etapa de ponerse en ritmo futbolístico".
Javier Rabanal sobre ausencia de Sekou Gassama en pretemporada de Universitario
Cabe señalar, que en una reciente entrevista con el área de prensa de Universitario, Javier Rabanal explicó la ausencia del delantero, y explicó que viene realizando su propio plan de trabajo. “Sigue su plan de entrenamiento, es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”.