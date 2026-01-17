HOYSuscripcion LR Focus

Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio
Deportes

DT de 2 de Mayo recordó la histórica noche ante Universitario por la Copa Libertadores: "A ellos no le salió nada"

Antes de su debut, Alianza Lima jugará varios amistosos, incluido uno contra Colo Colo y otro ante Inter Miami, como parte de su preparación para el Torneo Apertura.

Ledesma sorprendió al hablar sobre Universitario. Foto: LR/ESPN
Alianza Lima debutará en Copa Libertadores ante 2 de Mayo por la fase preliminar del máximo torneo continental de clubes. El popular club de La Victoria arranca como favorito, pero el entrenador Eduardo Ledesma cuenta con un antecedente positivo ante otro grande del fútbol peruano. El exfutbolista paraguayo recordó en conferencia de prensa la vez que eliminó a Universitario en el Estadio Monumental.

El cuadro de Ledesma se medirá a Alianza Lima, en Asunción, el miércoles 4 de febrero por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Asimismo, el vicepresidente del club, Víctor Hugo Duarte, aseguró que se están haciendo las mejoras correspondientes en el Estadio Río Parapití para jugar de local ante Alianza Lima.

lr.pe

¿Qué dijo el DT 2 de Mayo sobre Universitario previo a la Copa Libertadores?

Ledesma recordó los dos partidos que tuvo contra Universitario. "Yo fui a jugar dos veces en Lima y las dos veces fue para jugar contra Universitario de Deportes. Tuve dos situaciones contra Universitario. Una fue jugando fase de grupos con Lanús y nos agarró en una etapa que había recambio generacional. Perdimos en cancha de Universitario 1-0 y en la vuelta empatamos. Fue duro caer de esa forma en el 2010", reveló el DT de 2 Mayo.

"La segunda vez que jugué contra Universitario fue contra Deportivo Capiatá por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2017. Juan Manuel Vargas regresó al fútbol peruano y habíamos perdido en Paraguay el primer partido, en Capiatá. La revancha fue en el estadio de Universitario y la verdad fue un partido que a nosotros nos salió todo y a ellos no les salió nada. Dimos vuelta ganando 3-0",

lr.pe

Próximos partidos amistosos de Alianza Lima

El equipo íntimo, antes de debutar en Copa Libertadores, tendrá que jugar una serie de amistosos para llegar de la mejor forma al campeonato peruano, donde debutará ante Sport Huancayo en calidad de visita por la primera fecha del Torneo Apertura. Estos son los encuentros pendientes del popular club aliancista en la pretemporada 2026:

  • Alianza Lima vs Colo Colo (Serie Río de La Plata)
  • Fecha: domingo 18 de enero
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul)
  • Fecha: sábado 24 de enero
  • Hora: 8.00 p. m.
