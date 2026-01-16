Universitario de Deportes acaba de hacer oficial el fichaje de Lisandro Alzugaray para la temporada 2026, donde buscará seguir haciendo historia en la Liga 1 y, sobre todo, soñar con llegar a lo más alto de la Copa Libertadores. En este contexto, los cremas se vienen reforzando bien para la temporada 2026. Por ello, acaban de concretar la llegada del jugador con experiencia en este tipo de torneos.

El argentino de 35 años llega como una de las nuevas apuestas de la 'U', procedente de LDU Quito, y cuenta con una gran trayectoria futbolística. Cabe señalar que Alzugaray compartió vestuario con Paolo Guerrero y fueron campeones de la Copa Sudamericana edición 2023. Por lo que muy pronto tendremos este gran reencuentro.

Lizandro es nuevo jugador de Universitario. Foto: Universitario

Universitario hace oficial fichaje de Lisandro Alzugaray

Vía redes sociales, el club mediante un video hizo esta presentación, donde escribió: "Nuestra fórmula: pasión y garra hasta el final". Este mensaje ha ilusionado a lo hinchas, quienes esperan verlo muy pronto en el terreno de juego.

¿Quién es Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray es un futbolista argentino, nacido en 1990 que se desempeña como extremo o mediocampista ofensivo. En los últimos años ha sido pieza fundamental del equipo ecuatoriano, aportando goles importantes y conquistando títulos, convirtiéndose en uno de los referentes del club.

¿En que equipos jugó Lisandro Alzugaray?