Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Lisandro Alzugaray es presentado como nuevo jugador de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: “Nuestra fórmula”

Universitario, vía redes sociales, acaba de hacer oficial el fichaje de Lisandro Alzugaray, procedente de LDU Quito.

Alzugaray es el flamante fichaje de Universitario. Foto: Lr/Universitario
Alzugaray es el flamante fichaje de Universitario. Foto: Lr/Universitario

Universitario de Deportes acaba de hacer oficial el fichaje de Lisandro Alzugaray para la temporada 2026, donde buscará seguir haciendo historia en la Liga 1 y, sobre todo, soñar con llegar a lo más alto de la Copa Libertadores. En este contexto, los cremas se vienen reforzando bien para la temporada 2026. Por ello, acaban de concretar la llegada del jugador con experiencia en este tipo de torneos.

El argentino de 35 años llega como una de las nuevas apuestas de la 'U', procedente de LDU Quito, y cuenta con una gran trayectoria futbolística. Cabe señalar que Alzugaray compartió vestuario con Paolo Guerrero y fueron campeones de la Copa Sudamericana edición 2023. Por lo que muy pronto tendremos este gran reencuentro.

Lizandro es nuevo jugador de Universitario. Foto: Universitario

Lizandro es nuevo jugador de Universitario. Foto: Universitario

PUEDES VER: Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

lr.pe

Universitario hace oficial fichaje de Lisandro Alzugaray

Vía redes sociales, el club mediante un video hizo esta presentación, donde escribió: "Nuestra fórmula: pasión y garra hasta el final". Este mensaje ha ilusionado a lo hinchas, quienes esperan verlo muy pronto en el terreno de juego.

¿Quién es Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray es un futbolista argentino, nacido en 1990 que se desempeña como extremo o mediocampista ofensivo. En los últimos años ha sido pieza fundamental del equipo ecuatoriano, aportando goles importantes y conquistando títulos, convirtiéndose en uno de los referentes del club.

PUEDES VER: Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

lr.pe

¿En que equipos jugó Lisandro Alzugaray?

  • 2023: Sin equipo → LDU Quito (Ecuador)
  • 2022: Al-Ahli (Arabia Saudita) → Sin equipo
  • 2022: Universidad Católica (Ecuador) → Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • 2021: SD Aucas (Ecuador) → Universidad Católica (Ecuador)
  • 2020: Central Córdoba (Argentina) → SD Aucas (Ecuador)
  • 2019: Newell’s Old Boys (Argentina) → Central Córdoba (Argentina)
  • 2018: Chaco For Ever (Argentina) → Newell’s Old Boys (Argentina)
  • 2017: Club San José (Bolivia) → Chaco For Ever (Argentina)
  • 2017: Atlético Paraná (Argentina) → Club San José (Bolivia)
  • 2014: Chaco For Ever (Argentina) → Atlético Paraná (Argentina)
  • 2013: Paraná II (Argentina) → Chaco For Ever (Argentina)
Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

Héctor Fértoli no jugará la Noche Crema 2026: volante de Universitario sufre inesperada lesión en plena pretemporada

Héctor Fértoli no jugará la Noche Crema 2026: volante de Universitario sufre inesperada lesión en plena pretemporada

Administrador de Melgar aclara que no quiso vincular a Alianza Lima con supuestos favores arbitrales: "Entienden cosas que no se dicen"

Administrador de Melgar aclara que no quiso vincular a Alianza Lima con supuestos favores arbitrales: "Entienden cosas que no se dicen"

Javier Rabanal revela que Sekou Gassama entrena a la distancia mientras plantel de Universitario hace la pretemporada: "Sigue su plan"

Javier Rabanal revela que Sekou Gassama entrena a la distancia mientras plantel de Universitario hace la pretemporada: “Sigue su plan”

Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

