Universitario se alista para defender la corona de la Liga 1 y competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Al tricampeón del fútbol peruano no se le escapa ningún detalle e incluso la indumentaria alterna. Los hinchas no solo se sorprendieron por los fichajes, sino también con la nueva camiseta guinda que anunció la 'U' en redes sociales. El vigente campeón vestirá de gala en condición de visitante.

Además, el poderoso club reveló los precios oficiales de su uniforme. La camiseta de hombre adulto en su versión jugador tendrá un costo de S/ 299, mientras que la versión estadio también se ofrecerá a S/ 229. Por otro lado, la camiseta de mujer adulto se venderá a S/ 229, y la versión para niños estará disponible por S/ 179.

¿Cómo es la nueva camiseta de Universitario para disputar Liga 1 y Copa Libertadores?

La nueva equipación se distingue por un tono guinda profundo, acompañado de finos detalles dorados en el cuello y los puños, elementos que simbolizan la gloria alcanzada con el tricampeonato. Además, la tela presenta una textura especial que recrea de manera sutil la “U”, evocando el aliento constante de las tribunas. Bajo el mensaje “La historia y la grandeza se pintan de guinda. Presentamos la camiseta away 2026 del tricampeón”, el club 'crema' anunció el nuevo diseño, resaltando el orgullo por los logros recientes y la identidad que representa a la institución.

¿Qué partidos amistosos jugará Universitario?

Además del cruce ante los rosados, Universitario enfrentará a Melgar el martes 20 de enero, en el Estadio Monumental, desde las 10.30 a. m. La transmisión de ese encuentro también iría a través de su canal de YouTube, aunque falta confirmación oficial.

Por último, el 'plato fuerte' del mes será el juego contra la U. de Chile el sábado 24 de enero. Dicho encuentro sí contará con presencia de público y se llevará a cabo en el Monumental a partir de las 8.00 p. m. La transmisión estará a cargo de TV Perú (canal 7 de señal abierta).

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por Liga Española?

El amistoso entre la 'U' y el Boys se jugará este sábado 17 de enero, a partir de las 10.30 a. m. Será el primero de los tres juegos de práctica (incluido el cruce ante la U. de Chile por la Noche Crema) que el conjunto de Ate tiene programados antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.