Alianza Lima todavía no despierta en la pretemporada. El popular club de La Victoria acumula 2 derrotas consecutivas en el torneo Serie Río de La Plata 2026. Los dirigidos por Pablo Guedes no convencen, ya que falta conexión entre la zona de volantes y la delantera. Por este motivo, fiel a su estilo, Mr Peet encendió las alarmas sobre la ausencia de un '10' o un asistidor en el once titular.

El conjunto aliancista invirtió fuerte para armar un equipo que conquiste la Liga 1 y compita en la Copa Libertadores. Sin embargo, el juego mostrado carece de lucidez y sorpresa. La zona de volantes es una de las más bajas e incluso el ataque deja dudas. Lo único rescatable es la defensa.

¿Qué dijo Mr Peet sobre Alianza Lima en la pretemporada?

Mr Peet no pudo ocultar su preocupación al ver la falta de inventiva en los 2 partidos amistosos por Serie Río de Plata. Sin duda, Alianza Lima enfrenta serias dificultades en su juego ofensivo, especialmente en la transición desde el mediocampo hacia el ataque. “Aun con las variantes, con lo que se hizo en el primer y segundo tiempo ante Unión Santa, Alianza no tiene fútbol. No muestra juego", reveló el comunicador en 'Madrugol'.

"Una de las situaciones por las que se cuestionó a ‘Pipo’ Gorosito la temporada anterior fue que, cuando los equipos se defendían atrás, no había juego ni sorpresa. Unión hizo el segundo gol, se replegó y formó un equipo corto. Alianza en el segundo tiempo fue el equipo de ‘Pipo’ Gorosito. No es una exageración", enfatizó el comunicador en su programa.

Mr Peet y su preocupación por la falta de gol en Alianza Lima

El periodista deportivo cuestionó a Pablo Guede por el pobre ataque y la dependencia de inspiración individual. "El gol de Alianza llegó por una jugada individual de Castillo, no por una acción trabajada. No se vio nada distinto respecto al equipo de Gorosito. Aprovechemos los amistosos para trabajar alternativas tirando la pelota arriba. Si tenemos un jugador como Girotti, cuyo potencial en el fútbol argentino es el juego aéreo, busquémoslo y acerquemos a un delantero para la segunda jugada. No se la tiramos nunca a Girotti”, sentenció Mr Peet en 'Madrugol'.