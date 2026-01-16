HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Presidentes en problemas y campaña electoral 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Mr Peet lanza advertencia a Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Nos falta ese jugador que tenga pase gol"

El conjunto aliancista no logra convencer en la pretemporada, acumulando dos derrotas en el torneo Serie Río de La Plata 2026. La falta de conexión entre volantes y delanteros es evidente.

Mr Peet cuestionó a Pablo Guede y el deslucido juego de Alianza Lima. Foto: Lr/Madrugol
Mr Peet cuestionó a Pablo Guede y el deslucido juego de Alianza Lima. Foto: Lr/Madrugol

Alianza Lima todavía no despierta en la pretemporada. El popular club de La Victoria acumula 2 derrotas consecutivas en el torneo Serie Río de La Plata 2026. Los dirigidos por Pablo Guedes no convencen, ya que falta conexión entre la zona de volantes y la delantera. Por este motivo, fiel a su estilo, Mr Peet encendió las alarmas sobre la ausencia de un '10' o un asistidor en el once titular.

El conjunto aliancista invirtió fuerte para armar un equipo que conquiste la Liga 1 y compita en la Copa Libertadores. Sin embargo, el juego mostrado carece de lucidez y sorpresa. La zona de volantes es una de las más bajas e incluso el ataque deja dudas. Lo único rescatable es la defensa.

PUEDES VER: Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

lr.pe

¿Qué dijo Mr Peet sobre Alianza Lima en la pretemporada?

Mr Peet no pudo ocultar su preocupación al ver la falta de inventiva en los 2 partidos amistosos por Serie Río de Plata. Sin duda, Alianza Lima enfrenta serias dificultades en su juego ofensivo, especialmente en la transición desde el mediocampo hacia el ataque. “Aun con las variantes, con lo que se hizo en el primer y segundo tiempo ante Unión Santa, Alianza no tiene fútbol. No muestra juego", reveló el comunicador en 'Madrugol'.

"Una de las situaciones por las que se cuestionó a ‘Pipo’ Gorosito la temporada anterior fue que, cuando los equipos se defendían atrás, no había juego ni sorpresa. Unión hizo el segundo gol, se replegó y formó un equipo corto. Alianza en el segundo tiempo fue el equipo de ‘Pipo’ Gorosito. No es una exageración", enfatizó el comunicador en su programa.

PUEDES VER: César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

lr.pe

Mr Peet y su preocupación por la falta de gol en Alianza Lima

El periodista deportivo cuestionó a Pablo Guede por el pobre ataque y la dependencia de inspiración individual. "El gol de Alianza llegó por una jugada individual de Castillo, no por una acción trabajada. No se vio nada distinto respecto al equipo de Gorosito. Aprovechemos los amistosos para trabajar alternativas tirando la pelota arriba. Si tenemos un jugador como Girotti, cuyo potencial en el fútbol argentino es el juego aéreo, busquémoslo y acerquemos a un delantero para la segunda jugada. No se la tiramos nunca a Girotti”, sentenció Mr Peet en 'Madrugol'.

Notas relacionadas
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
Posibles rivales de Alianza Lima, Regatas y San Martín en Sudamericano de Vóley 2026: bombos y formato del torneo

Posibles rivales de Alianza Lima, Regatas y San Martín en Sudamericano de Vóley 2026: bombos y formato del torneo

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

LEER MÁS
‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

LEER MÁS
Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Deportes

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025