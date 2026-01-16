Universitario se alista para defender la 'corona' e ir por histórico tetracampeonato de la Liga 1. Los exigentes entrenamientos, los partidos amistosos y la 'Noche Crema' serán claves para consolidar la idea de juego del entrenador Javier Rabanal. El técnico español sabe la responsabilidad que llevará en la espalda, tras tres exitosas temporadas. Además, quieren pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El DT de la 'U' moverá la pizarra, pero no el sistema táctico. Jorge Fossati dejó las bases o la columna vertebral y ahora tendrá que pulirlo con nuevos nombres. Mover el esquema de juego sería un error, aunque también depende del rival. Rabanal se mostró satisfecho con el rendimiento del plantel en el inicio de los trabajos y destacó el proceso de adaptación del grupo.



¿Cuál es el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1?

Universitario seguirá utilizando el 1-3-5-2 con Javier Rabanal como DT. “Vamos a darle continuidad al 3-5-2. Seguiremos trabajando sobre los fundamentos de los técnicos anteriores porque funcionó. Queremos observar a todos los jugadores e integrar de la mejor manera a los que van llegando”, anunció Javier Rabanal luego de los entrenamientos en Campo Mar.

Los entrenamientos son intensos y con variantes respecto a la metodología de Jorge Fossati. “Jugaremos tres tiempos de 30 minutos, haremos variantes y a nivel individual les pediremos cosas específicas que son importantes para nosotros. El plantel es muy trabajador y no presenta ningún problema; a mi cuerpo técnico le gusta que el grupo sea muy competitivo”, enfatizó el estratega español.

¿Qué partidos amistosos jugará Universitario?

Universitario, luego de jugar contra Sport Boys, enfrentará a Melgar el martes 20 de enero, en el Estadio Monumental, desde las 10.30 a. m. La transmisión de ese encuentro también iría a través de su canal de YouTube. Por último, el 'plato fuerte' del mes será la 'Noche Crema' 2026 contra la U. de Chile el sábado 24 de enero. El importante encuentro sí contará con presencia de público y se llevará a cabo en el Estadio Monumental a partir de las 8.00 p. m. La transmisión estará a cargo de TV Perú (canal 7 de señal abierta). Es importante destacar que en la misma fecha será la 'Noche Blanquiazul'.