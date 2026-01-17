HOYSuscripcion LR Focus

Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio
Jugador de Inter Miami destacó a 2 figuras de Alianza Lima previo al amistoso por la Noche Blanquiazul: "Será un partido complicado"

David Ayala sorprendió en conferencia de prensa al mencionar 2 titulares indiscutibles del popular equipo aliancista. Además, recordó su participación en un Torneo Sudamericano.

Inter Miami enfocado en Alianza Lima para jugar la Noche Blanquiazul. Foto:: Lr/Depor
Inter Miami enfocado en Alianza Lima para jugar la Noche Blanquiazul. Foto:: Lr/Depor

Alianza Lima se alista para recibir al poderoso Inter Miami de Lionel Messi, el sábado 24 de enero desde las 8:00 pm, por la Noche Blanquiazul 2026. El campeón de la MLS parte como favorito, pero la hinchada aliancista alentando en 'Matute' y los flamantes fichajes pueden complicar al equipo dirigido por Javier Mascherano. David Ayala, volante argentino, elogió a Paolo Guerrero y mostró respeto por Luis Advíncula.

El popular club de La Victoria se viene preparando en la Serie Río de la Plata. Pablo Guede no termina de convencer en pretemporada, pero una victoria ante Inter Miami podría llenar de confianza al equipo e incluso ganarse a la hinchada con el costoso proyecto blanquiazul.

PUEDES VER: Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

lr.pe

¿Quiénes son los jugadores de Alianza Lima elogiados por una figura del Inter Miami?

El centrocampista David Ayala se rindió ante Luis Advíncula y Paolo Guerrero en la previa de la Noche Blanquiazul. "La verdad, Alianza Lima es un gran equipo y ahora creo que llegó Luis Advíncula de Boca Juniors e incluso tienen a Paolo Guerrero, que es un gran jugador. Creo que será un partido complicado y tengo mucha expectativa. Bueno, ya estuve en Perú por un Sudamericano y puedo decir que es lindo. Vamos a ir con muchas ganas", reveló el futbolista argentino de 23 años en las redes sociales en zona mixta.

PUEDES VER: Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

lr.pe

Inter Miami destaca título internacional de Alianza Lima

La institución estadounidense contó que comenzará su gira por este lado de América enfrentándose a Alianza Lima. En su reseña, Inter Miami destacó la Copa Simón Bolívar que ganaron los blanquiazules. Además, resaltaron sus 25 títulos nacionales y calificaron a Alianza como el segundo equipo más ganador del Perú.

"El Inter Miami iniciará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda temporada consecutiva. Esta vez, se enfrentará al Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva a las 17:00 h (hora del este). Alianza es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano, con 25 títulos de Primera División, además de ostentar una copa de competición internacional en su palmarés", se puede leer en su web.

PUEDES VER: Universitario sorprende a los hinchas con nueva camiseta alterna: "La historia y grandeza se pintan de guinda"

lr.pe

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Inter Miami?

El partido de Alianza Lima contra Inter Miami está pactado para jugarse el sábado 24 de enero del 2026. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Matute.

