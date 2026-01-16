HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Pablo Guede minimiza el fuerte reclamo que le hizo a Sergio Peña en Alianza Lima contra Unión Santa Fe: "He dicho cosas peores"

El volante aliancista fue el principal señalado, tras la derrota ante Unión Santa Fe por la Serie Río de la Plata. El técnico argentino aclaró el tenso momento.

Pablo Guede rompe su silencio y habla sobre Sergio Peña. Foto: Lr/Gerson Cuba Channel

Alianza Lima perdió ante Unión Santa Fe por la Serie Río de la Plata 2026 y uno de los principales señalados fue Sergio Peña. El volante no mostró su mejor versión e incluso fue culpable del autogol, ya que intentó jugar de memoria con el arquero y cometió un blooper. El cuestionado '10' agotó la paciencia de Pablo Guede y recibió un fuerte reclamo en pleno partido. Sin embargo, el técnico aliancista aclaró la acalorada situación previo al duelo contra Colo Colo.

Sergio Peña no convence en la zona de volantes por su forma de jugar. Muestra un fútbol sin sorpresa, es lento y constantemente retrocede el juego. Este detalle hizo perder los papeles al entrenador argentino y la hinchada blanquiazul. De todos modos, lo sigue respaldando.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre el fuerte reclamo a Sergio Peña?

Pablo Guedes minimizó lo ocurrido con Sergio Peña por el fuerte reclamo que le hizo. "Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas, eh. El sector lo puede haber tomado de put... porque sabe cómo lo presiono a él y a todos para sacar lo mejor de ellos", declaró en ESPN.

Además, contó el motivo de su reclamo. "Es cero problemas. En el día a día los trato con máxima exigencia y presión, lo mismo que en un partido. Esa es mi manera de sacarle lo máximo a un futbolista. Después pueden decir muchas cosas y a mí me da lo mismo porque sé la relación que tengo con los futbolistas. He dicho cosas peores en estos dos partidos hacia los chicos, pero es mi forma de atacarlos, picarlos para sacar lo mejor de ellos", reveló luego de los entrenamientos.

Pablo Guede respalda a Sergio Peña pese a las críticas en Alianza Lima

El experimentado entrenador sigue confiando en Sergio Peña. "Cero problemas con Peña y creo que es un buen futbolista, que es aliancista de corazón, que lo deja todo en los entrenamientos y subió su nivel físico a un punto que nunca lo había logrado. Creo que eso habla muy bien de él. Después de eso es fútbol porque puede jugar bien, mal y regular pero creo que Peña es un buen futbolista", sentenció.

