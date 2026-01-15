Posibles rivales de Alianza Lima, Regatas y San Martín en Sudamericano de Vóley 2026: bombos y formato del torneo

Cada vez falta menos para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Este viernes 16 de enero se realizará el sorteo donde se conocerá la designación de los equipos en los respectivos grupos del certamen. Conoce más detalles acerca de cómo se desarrollará este evento deportivo, que tendrá presente a las mejores instituciones del continente.

Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín representarán al Perú en esta competición, la cual se desarrollará en Lima desde el 18 hasta el 22 de febrero. La expectativa por lo que puedan hacer los clubes de la Liga Peruana de Vóley son altas, ya que tienen a favor la localía y viven un gran presente en el campeonato.

¿Cuáles serían los rivales de los equipos peruanos en el Sudamericano de Vóley 2026?

La Confederación Sudamericana de Voleibol todavía no oficializa el orden, pero todo apunta a que Alianza Lima será cabeza de serie, debido a que es el vigente bicampeón nacional y subcampeón sudamericano. Junto a las íntimas' están las brasileñas Osasco y Sesi, quienes lideran los bombos restantes.

De esta forma, Alianza no se enfrentaría a ninguno de los mencionados en la primera etapa, pero sí podría medirse ante Regatas o San Martín. Los equipos que acompañarán a Alianza Lima, Regatas, San Martín, Osasco y Sesi en el Sudamericano de Vóley serán los siguientes: Boston College (Chile), Club Banco República (Uruguay), Olympic Cochabamba (Bolivia) y Club UVIV Guayaquil (Ecuador).

¿Cómo le fue a Alianza Lima en el último Sudamericano de Vóley?

Alianza Lima disputó el Sudamericano de Vóley 2025 donde quedó subcampeón, luego de caer ante Dentil Praia Clube en la final del torneo. En dicho evento, el club 'blanquiazul' logró cuatro victorias y una derrota, la cual fue en la final. El quedar en el segundo lugar de la competición, le dio a las 'íntimas' la clasificación al Mundial de Vóley, sumar un triunfo y dos derrotas.