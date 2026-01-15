HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Posibles rivales de Alianza Lima, Regatas y San Martín en Sudamericano de Vóley 2026: bombos y formato del torneo

Alianza Lima, Regatas y San Martín conocerán a los rivales que enfrentarán en el Sudamericano de Vóley 2026.

Alianza Lima, Regatas y San Martín jugarán el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: Composición LR
Alianza Lima, Regatas y San Martín jugarán el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: Composición LR

Cada vez falta menos para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Este viernes 16 de enero se realizará el sorteo donde se conocerá la designación de los equipos en los respectivos grupos del certamen. Conoce más detalles acerca de cómo se desarrollará este evento deportivo, que tendrá presente a las mejores instituciones del continente.

Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín representarán al Perú en esta competición, la cual se desarrollará en Lima desde el 18 hasta el 22 de febrero. La expectativa por lo que puedan hacer los clubes de la Liga Peruana de Vóley son altas, ya que tienen a favor la localía y viven un gran presente en el campeonato.

PUEDES VER: Partidos de presentación previos a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

lr.pe

¿Cuáles serían los rivales de los equipos peruanos en el Sudamericano de Vóley 2026?

La Confederación Sudamericana de Voleibol todavía no oficializa el orden, pero todo apunta a que Alianza Lima será cabeza de serie, debido a que es el vigente bicampeón nacional y subcampeón sudamericano. Junto a las íntimas' están las brasileñas Osasco y Sesi, quienes lideran los bombos restantes.

De esta forma, Alianza no se enfrentaría a ninguno de los mencionados en la primera etapa, pero sí podría medirse ante Regatas o San Martín. Los equipos que acompañarán a Alianza Lima, Regatas, San Martín, Osasco y Sesi en el Sudamericano de Vóley serán los siguientes: Boston College (Chile), Club Banco República (Uruguay), Olympic Cochabamba (Bolivia) y Club UVIV Guayaquil (Ecuador).

PUEDES VER: Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias sobre el mercado de fichajes y la nueva temporada del fútbol peruano

lr.pe

¿Cómo le fue a Alianza Lima en el último Sudamericano de Vóley?

Alianza Lima disputó el Sudamericano de Vóley 2025 donde quedó subcampeón, luego de caer ante Dentil Praia Clube en la final del torneo. En dicho evento, el club 'blanquiazul' logró cuatro victorias y una derrota, la cual fue en la final. El quedar en el segundo lugar de la competición, le dio a las 'íntimas' la clasificación al Mundial de Vóley, sumar un triunfo y dos derrotas.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 2 de la segunda etapa

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 2 de la segunda etapa

LEER MÁS
Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

LEER MÁS
Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS
Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

LEER MÁS
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

Universitario apostaría por experimentado mediocampista de 35 años como nuevo fichaje extranjero para la temporada 2026

LEER MÁS
César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

César Inga: Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar pero Universitario toma inflexible postura por su venta

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Deportes

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Universitario quiere dominar también la Liga Femenina y se refuerza con fichajes provenientes de España y Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025