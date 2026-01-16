HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Guede responde a entrenador de 2 de Mayo tras declaraciones sobre jugadores de jerarquía de Alianza Lima: “Pregúntale si no los quisiera”

El entrenador de Alianza Lima no dudó en responderle a Eduardo Ledesma, quien recientemente había declarado que no le da miedo enfrentarse a jugadores de jerarquía como Paolo Guerrero, pues “ya tienen su edad”.

Pablo Guede le respondió a a Eduardo Ledesma. Foto: composición LR/Gerson Cuba/difusión

En una reciente entrevista, Pablo Guede habló con diversos periodista, durante el entrenamiento de Alianza Lima de cara a su partido frente a Colo Colo por el torneo Serie Río de la Plata que será este domingo 18 de enero en el estadio Parque Viera, de Montevideo. Durante la conversación, se le consultó sobre las declaraciones del DT de 2 de Mayo, a quienes enfrentarán por la fase 1 de la Conmebol Libertadores. Como se recuerda, Eduardo Ledesma en una conversación con ABC TV Paraguay señaló que no le da miedo enfrentarse a jugadores como Paolo Guerrero por que "ya tienen su edad".

"Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, de Advíncula, de Zambrano, de Viscarra que está en Bolivia. Entiendo todo eso y es normal más porque se juega en Copa Libertadores.(...) ¿por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Será de muchísima jerarquía pero creo que ya tiene su edad. Obvio que no hay que descuidarlo pero ¿por qué asustarnos?, fueron las palabras del paraguayo en aquel momento.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre declaraciones del entrenador de 2 de Mayo?

Cuando el argentino fue consultado sobre estas palabras, en un principio indicó que no las había escuchado; no obstante, el periodista le comentó qué es lo que había dicho Ledesma. Tras esto, Guede no dudó en señalar: "Pregúntale si no los quisiera tener en su plantel", fueron sus firmes palabras.

Eduardo Ledesma aclara sus palabras sobre jugadores de Alianza Lima

Cabe señalar que en una reciente entrevista, el entrenador de 2 de Mayo aclaró la polémica que generaron sus palabras, manifestando que siente un gran respeto por varios jugadores de los blanquiazules.

"Es algo que me causó gracia. Si yo llego a hablar mal de Advíncula, de Zambrano o de Paolo Guerrero, sería un maleducado, un desubicado, porque la carrera de Paolo es gigantesca y no respetar a un jugador como él sería como no respetar a Roque Santa Cruz en nuestro fútbol paraguayo", manifestó en el inicio del diálogo con RPP.

"Estos jugadores tienen jerarquía y por eso siguen jugando y se mantienen en el primer nivel de nuestro fútbol. A todos los jugadores hay que respetarlos. Así como respetamos a Girotti, que es un refuerzo de clase 'A', a Advíncula; también tenemos que respetar a Guerrero"

