Hernán Barcos minimiza cruce entre FC Cajamarca vs Universitario por la Liga 1: “Un partido más como cualquier otro”
El ‘Pirata’ Barcos se refirió al próximo partido que afrontará FC Cajamarca ante Universitario en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Apertura.
- Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"
- Prensa argentina se rinde ante Hernán Barcos tras hat-trick con FC Cajamarca: "A sus 41 años dio vuelta un partido"
Universitario de Deportes se enfrentará este domingo 1 de marzo a FC Cajamarca, en un encuentro por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este será un partido importante, ya que ante su hinchada en el Monumental, la ‘U’ buscará conseguir los tres puntos. No obstante, también será un duelo en el que el conjunto crema se medirá ante un viejo conocido que pasó por Alianza Lima.
Se trata de Hernán Barcos, referente del conjunto cajamarquino, quien en una reciente conversación con las cámaras de 'Jax Media Latin' habló sobre el partido, señalando que será un encuentro difícil; sin embargo, aseguró que lo afrontarán como uno más en el calendario.
PUEDES VER: Jairo Concha manejaría potentes opciones como posibles destinos para dejar Universitario: "Esperan que se materialice para mitad de año"
Hernán Barcos habla sobre el partidos entre FC Cajamarca vs Universitario
En la conversación, se le preguntó sobre su postura con respecto a este próximo partido. "Es un partido difícil, un partido más como cualquier otro; es parte del folclore del fútbol y vamos a ver cómo se da", empezó diciendo, refiriéndose a como cree que los recibirá la hinchada crema.
En otro momento, también se le volvió a preguntar sobre Alianza Lima; sin embargo, señaló que no se referiría a su exequipo por respeto a la hinchada de FC Cajamarca. "Estoy tranquilo con lo que hago y trato siempre de hablar con la verdad. El cariño de la gente está presente y eso es importante. No voy a hablar de Alianza, ya que me debo a FC Cajamarca y debo respetar a ambos clubes", fueron las palabras del 'Pirata' Barcos.
Rendimiento de Hernán Barcos con FC Cajamarca
En lo que va de la Liga 1, Hernán Barcos registra seis goles en cuatro partidos disputados con el conjunto cajamarquino. Este gran rendimiento lo ha llevado a ubicarse en la lista de goleadores del torneo peruano.
PUEDES VER: André Carrillo y su jocosa reacción ante posibilidad de que la selección peruana juegue en altura: "Que no me convoquen"
¿Cuándo juega Universitario contra FC Cajamarca?
El partido entre limeños y cajamarquinos se dará este domingo 1 de marzo, en el Estadio Monumental de Lima. El duelo entre Universitario y FC Cajamarca arrancará desde las 6.00 p. m.