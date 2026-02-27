Universitario de Deportes se enfrentará este domingo 1 de marzo a FC Cajamarca, en un encuentro por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este será un partido importante, ya que ante su hinchada en el Monumental, la ‘U’ buscará conseguir los tres puntos. No obstante, también será un duelo en el que el conjunto crema se medirá ante un viejo conocido que pasó por Alianza Lima.

Se trata de Hernán Barcos, referente del conjunto cajamarquino, quien en una reciente conversación con las cámaras de 'Jax Media Latin' habló sobre el partido, señalando que será un encuentro difícil; sin embargo, aseguró que lo afrontarán como uno más en el calendario.

Hernán Barcos habla sobre el partidos entre FC Cajamarca vs Universitario

En la conversación, se le preguntó sobre su postura con respecto a este próximo partido. "Es un partido difícil, un partido más como cualquier otro; es parte del folclore del fútbol y vamos a ver cómo se da", empezó diciendo, refiriéndose a como cree que los recibirá la hinchada crema.

En otro momento, también se le volvió a preguntar sobre Alianza Lima; sin embargo, señaló que no se referiría a su exequipo por respeto a la hinchada de FC Cajamarca. "Estoy tranquilo con lo que hago y trato siempre de hablar con la verdad. El cariño de la gente está presente y eso es importante. No voy a hablar de Alianza, ya que me debo a FC Cajamarca y debo respetar a ambos clubes", fueron las palabras del 'Pirata' Barcos.

Rendimiento de Hernán Barcos con FC Cajamarca

En lo que va de la Liga 1, Hernán Barcos registra seis goles en cuatro partidos disputados con el conjunto cajamarquino. Este gran rendimiento lo ha llevado a ubicarse en la lista de goleadores del torneo peruano.

¿Cuándo juega Universitario contra FC Cajamarca?

El partido entre limeños y cajamarquinos se dará este domingo 1 de marzo, en el Estadio Monumental de Lima. El duelo entre Universitario y FC Cajamarca arrancará desde las 6.00 p. m.