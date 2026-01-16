HOYSuscripcion LR Focus

Gerente de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con aumento de extranjeros para la Liga 1 2026: "No le hace bien al fútbol peruano"

Gustavo Zevallos dejó en claro que desde el club 'celeste' no están de acuerdo con el aumento de cupos a 7 extranjeros para la Liga 1 2026.

Gerente de Sporting Cristal se mostró en contra del aumento de extranjeros para la Liga 1 2026. Foto: Composición LR/Sporting Cristal
El gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, dio detalles acerca de la preparación que viene teniendo el club 'rimense' con miras al inicio de la Liga 1 2026 y la segunda fase de la Copa Libertadores. El directivo se animó a dar su punto de vista acerca de la aprobación de 7 cupos de extranjeros para el campeonato peruano.

Zevallos fue entrevistado por PBO Campeonísimo y dejó en claro que desde el club 'celeste' están en desacuerdo con esta decisión, debido a que esto generaría un retroceso para el fútbol peruano. "Hemos votado en contra porque vemos que es un despropósito. Nos da mucha pena que se haya aprobado y no entiendo hasta ahora cuál ha sido el criterio. Dicen que han sido buenas las actuaciones de los equipos que han llegado a instancias de Libertadores. Pero eso no le hace bien al fútbol peruano tampoco. Es bueno que avancen por lo económico y deportivo, pero bueno sería que haya también producto nacional", mencionó el gerente deportivo.

Gustavo Zevallos confirma que Sporting Cristal está en contra de aumento de extranjeros para la Liga 1 2026

Zevallos manifestó su incomodidad con los argumentos propuestos para la toma de esta decisión, indicando que no le estaría dando la importancia a los futbolistas peruanos. "Estamos en total desacuerdo con los siete extranjeros. Nosotros como peruanos deberíamos estar alineados con eso. Después de 36 años, fuimos al Mundial y en ese tiempo todavía existía la bolsa de minutos. Ahora se ha aprobado 7 extranjeros, que no tengo nada en contra, pero de esa manera estamos tapando el producto nacional y peruano", declaró.

De igual forma, le dio énfasis a la preocupación por las divisiones menores y recordó que había un mejor plan cuando existía la bolsa de minutos, ya que permitía liderar un proyecto con los futbolistas jóvenes. "Primero, creo que debería haber una norma que obligue primero a tener bolsa de minutos y luego que invertir tu presupuesto para menores. En muchos de los equipos de Lima y provincia casi no se tiene divisiones menores. Solamente estamos con los que siempre trabajamos en menores. Debería haber una campaña de una bolsa de menores", indicó Zevallos.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Sporting Cristal?

Sporting Cristal viene culminando sus encuentros de pretemporada con algunos partidos amistosos. El enfrentamiento más cercano es el que tendrán ante Cruzeiro por la Vitória Cup, el próximo 20 de enero. Posterior a ello, tendrán la presentación de su plantel en la 'Tarde Celeste' el 25 de enero, teniendo como rival a la Universidad Católica de Ecuador.

