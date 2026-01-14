Los celestes ya jugaron contra la U. Católica de Ecuador en su pretemporada 2025. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

Los celestes ya jugaron contra la U. Católica de Ecuador en su pretemporada 2025. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

La incertidumbre se terminó. Tras varios días sin anuncios oficiales acerca de su partido de presentación, Sporting Cristal confirmó que el rival para el amistoso en su tradicional Tarde Celeste será la Universidad Católica de Ecuador, equipo que, al igual que los rimenses, esta temporada disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

La escuadra bajopontina ya había enfrentado al Trencito Azul el año pasado, también como parte de su pretemporada. Aquella vez, se impuso 2-0, resultado que espera repetir para darle una alegría a sus hinchas antes del inicio de la Liga 1.

¿Cuándo juega Sporting Cristal por la Tarde Celeste 2026?

El amistoso entre Cristal y la U. Católica se jugará el próximo domingo 25 de enero, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora empieza la Tarde Celeste 2026 de Sporting Cristal?

Según informó el equipo cervecero a través de sus redes sociales, la Tarde Celeste 2026 comenzará a las 12.00 p. m., con diversas actividades incluida la presentación de los planteles masculino y femenino. El partido en sí se jugaría entres dos y tres horas después.

Entradas para la Tarde Celeste 2026 de Sporting Cristal

La venta de entradas para el partido de presentación de Sporting Cristal está disponible en la plataforma Joinnus desde el último martes 13, con un 10% de descuento, para los hinchas que hayan adquirido el abono Socio PaSCión 2026. La venta para público general se habilitará el jueves 15 y habrá descuentos para niños y adultos mayores.

Las entradas a este amistoso se venden desde los 45 soles. Foto: Sporting Cristal

¿Qué partidos amistosos jugará Sporting Cristal?

La U. Católica será el último rival de Sporting Cristal antes del inicio del Torneo Apertura. Previamente, los dirigidos por Paulo Autuori se medirán a The Strongest el miércoles 21 de enero (fecha tentativa) en La Florida.