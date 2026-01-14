HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

El caso Cócteles muere y el fiscal Pérez fuera de juego | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Sporting Cristal jugará ante la U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026: fecha y hora confirmadas

Tras varios días de incertidumbre, el equipo del Rímac confirmó al rival para su partido de presentación. El amistoso se jugará en el estadio Alberto Gallardo.

Los celestes ya jugaron contra la U. Católica de Ecuador en su pretemporada 2025. Foto: composición de LR/Sporting Cristal
Los celestes ya jugaron contra la U. Católica de Ecuador en su pretemporada 2025. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

La incertidumbre se terminó. Tras varios días sin anuncios oficiales acerca de su partido de presentación, Sporting Cristal confirmó que el rival para el amistoso en su tradicional Tarde Celeste será la Universidad Católica de Ecuador, equipo que, al igual que los rimenses, esta temporada disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

La escuadra bajopontina ya había enfrentado al Trencito Azul el año pasado, también como parte de su pretemporada. Aquella vez, se impuso 2-0, resultado que espera repetir para darle una alegría a sus hinchas antes del inicio de la Liga 1.

PUEDES VER: Jesús Pretell sobre cómo vivió su partida de Sporting Cristal para llegar a LDU: 'La verdad, me duele salir'

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal por la Tarde Celeste 2026?

El amistoso entre Cristal y la U. Católica se jugará el próximo domingo 25 de enero, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora empieza la Tarde Celeste 2026 de Sporting Cristal?

Según informó el equipo cervecero a través de sus redes sociales, la Tarde Celeste 2026 comenzará a las 12.00 p. m., con diversas actividades incluida la presentación de los planteles masculino y femenino. El partido en sí se jugaría entres dos y tres horas después.

Entradas para la Tarde Celeste 2026 de Sporting Cristal

La venta de entradas para el partido de presentación de Sporting Cristal está disponible en la plataforma Joinnus desde el último martes 13, con un 10% de descuento, para los hinchas que hayan adquirido el abono Socio PaSCión 2026. La venta para público general se habilitará el jueves 15 y habrá descuentos para niños y adultos mayores.

Las entradas a este amistoso se venden desde los 45 soles. Foto: Sporting Cristal

Las entradas a este amistoso se venden desde los 45 soles. Foto: Sporting Cristal

PUEDES VER: Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

lr.pe

¿Qué partidos amistosos jugará Sporting Cristal?

La U. Católica será el último rival de Sporting Cristal antes del inicio del Torneo Apertura. Previamente, los dirigidos por Paulo Autuori se medirán a The Strongest el miércoles 21 de enero (fecha tentativa) en La Florida.

Notas relacionadas
Jesús Pretell sobre cómo vivió su partida de Sporting Cristal para llegar a LDU: "La verdad, me duele salir"

Jesús Pretell sobre cómo vivió su partida de Sporting Cristal para llegar a LDU: "La verdad, me duele salir"

LEER MÁS
Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

LEER MÁS
Joao Grimaldo se acordó de Sporting Cristal tras su fichaje por Sparta Praga: "Vengo de un club que nació campeón"

Joao Grimaldo se acordó de Sporting Cristal tras su fichaje por Sparta Praga: "Vengo de un club que nació campeón"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"

Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"

LEER MÁS
Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
Directivo de la FPF da detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana: “Hay 3 opciones de muy alto nivel”

Directivo de la FPF da detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana: “Hay 3 opciones de muy alto nivel”

LEER MÁS
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

China apuesta por algas para transformar suelos áridos del desierto en tierras fértiles aptas para producir alimentos

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Deportes

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión EN VIVO por amistoso en la Serie Río de La Plata 2026?

Partidos de presentación previos a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Avanza País: Apelan rechazo de tacha a José Williams por presunta información falsa en su hoja de vida

El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025