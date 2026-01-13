Un nuevo comienzo para Jesús Pretell. El volante nacional habló previo a su vuelo para unirse al plantel de LDU. Luego de su salida de Sporting Cristal, el futbolista de 26 años se animó a dar algunos detalles acerca de su partida del conjunto 'bajopontino' y sobre de su llegada al fútbol ecuatoriano, donde tendrá su primera experiencia jugando en el extranjero.

El joven futbolista fue consultado por los medios, si desde el Rímac no querían que él siga siendo parte del plantel. "Yo lo único que voy a decir es que tengo palabras de gratitud hacia el club Sporting Cristal. Han sido tantos años y la verdad me duele por ese lado, pero uno siempre tiene algo muy bueno. Mis palabras solo son de agradecimiento", indicó el canterano 'celeste' para Jax Latin Media.

Jesús Pretell contó cómo vivió su salida de Sporting Cristal

El exvolante de Sporting Cristal indicó que está agradecido con el tiempo que pasó en la institución rimense, ya que ahí vivió la mayor parte de su carrera. "Solo tengo palabras de gratitud hacia el club, hinchas también porque durante todos estos años he sentido su cariño. Creo que ha sido muy importante a lo largo de mi carrera en Sporting Cristal. Estoy agradecido y solo tengo palabras de gratitud hacia ellos. Ahora motivado en lo que me toca", dijo el nuevo futbolista de LDU.

El mediocampista de la selección peruana reveló que tuvo una conversación con su excompañero Irven Ávila, quien también jugó en LDU, para saber un poco más acerca del fútbol ecuatoriano. "Con el 'Cholo' Ávila hablé un poco, me explicó sobre la competencia que hay en Ecuador. Por ese lado todo bien porque son capitanes que están ahí en el día a día, entonces siempre es bueno escucharlos", mencionó en su partida al país vecino.

¿En qué equipos ha jugado Jesús Pretell?

Jesús Pretell sólo ha jugado en el fútbol peruano. Ha sido parte de Sporting Cristal y fue cedido a préstamo en algunos clubes de la Liga 1. Por otro lado, vivirá su primera experiencia en el exterior cuando llegue a LDU.