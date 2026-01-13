Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura
A pocas semanas para que empiece la nueva temporada del fútbol peruano, algunos clubes realizan sus últimas maniobras en este mercado de fichajes.
Los clubes que jugarán la Liga 1 2026 ya llevan varios días de pretemporada y algunos incluso han disputado sus primeros partidos amistosos. Mientras los hinchas aguardan el inicio del campeonato, todavía hay tiempo para novedades en el mercado de fichajes, que en los últimos días no ha dejado de moverse.
En el caso de Alianza Lima, la llegada de Luis Advíncula se convirtió en el 'bombazo' de este verano. El 'Rayo' logró desvincularse de Boca Juniors para volver al fútbol peruano luego de 12 años. Por su parte, Universitario cedió a préstamo a Aamet Calderón, quien tras ocho años sin sumar minutos en competencias oficiales con la camiseta crema, ahora buscará debutar en primera división.
Universitario de Deportes
- Altas: Javier Rabanal (DT), Caín Fara, Diego Romero, Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Iván Tapia (por confirmar)
- Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Aamet Calderón (préstamo)
- Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros (por confirmar).
Alianza Lima
- Altas: Pablo Guede (DT), Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Luis Ramos, Federico Girotti, Mateo Antoni (préstamo), Luis Advíncula
- Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos, Matías Succar, Brian Arias (préstamo), Cristian Neira (préstamo), Said Peralta, Marco Huamán (préstamo)
- Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Ángel de la Cruz, Paolo Guerrero, Alan Cantero, Fernando Gaibor.
Sporting Cristal
- Altas: Gabriel Santana, Juan Cruz González, Cristiano da Silva, Yamir del Valle (vuelve de préstamo), Leonardo Díaz (vuelve de préstamo)
- Bajas: Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Fernando Pacheco, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro, Matías Córdova, Henry Caparó (préstamo), Jesús Pretell
- Renovaciones: Martín Távara, Rafael Lutiger, Irven Ávila, Leandro Sosa, Diego Otoya.
Cusco FC
- Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar, José Dilan Ali, Alessandro Cavagna, Joel Herrera (préstamo)
- Bajas: Luis Ramos, Santiago Gálvez, Julián Aquino, Tadashi Aoki
- Renovaciones: Miguel Rondelli (DT), Juan Tévez, Lucas Colitto, José Zevallos, Álvaro Ampuero, Álex Custodio, Pierre Da Silva, Andy Vidal
FBC Melgar
- Altas: Pablo Erustes, Jeriel De Santis, Franco Zanelatto, Jesús Alcántar, Javier Salas
- Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo), Pier Barrios, Tomás Martínez, Leonel González (préstamo), Alexis Arias
- Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.
Alianza Atlético
- Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo), Franco Coronel, Germán Díaz, José Luján, Valentín Robaldo, Jesús Rossi, Jesús Mendieta, Ariel Muñoz, Juan Delgado
- Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa, Rodrigo Castro, Rolando Díaz, Anthony Gordillo, Frank Ysique, Christian Valladolid, Wiliams Guzmán
- Renovaciones: José Villegas, Erick Perleche, Stefano Fernández, Hernán Lupu, Daniel Prieto, Anthony Gordillo, Jorge del Castillo, Guillermo Larios, Franchesco Flores, Jimmy Pérez, Juan Quiñones, Sebastián Amasifuén, Luiggi Alburqueque
Deportivo Garcilaso
- Altas: Hernán Lisi (DT), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Horacio Benincasa, Beto da Silva, Adrián Ascues, Christopher Olivares, Agustín Gómez, Agustín González, Carlos Ramos, Sharif Ramírez, Paulo Rodríguez, Mallki Marmanillo, James Morales, Samir Villacorta
- Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán, José Gallardo (por confirmar)
- Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Juniors Barbieri, Xavi Moreno, Erick Canales, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Inti Garrafa, José Sinisterra, Jefferson Portales.
Cienciano
- Altas: Horacio Melgarejo (DT), Ítalo Espinoza, Gerson Barreto, Ademar Robles, Rotceh Aguilar, Matías Succar, Kevin Becerra, Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Marco Huamán (préstamo), Henry Caparó (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo)
- Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón, Nicolás Amasifuén (préstamo), Ignacio Barrios, Adrián Ascues, Leonel Galeano, Luis Benites, Agustín González, Rudy Palomino, Alfredo Ramúa, Osnar Noronha, Jimmy Valoyes
- Renovaciones: Carlos Garcés, Maximiliano Amondarain.
Los Chankas
- Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza, Kenyi Barrios, Juan Ospina
- Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses, Jordan Guivin, Isaac Camargo, Pablo Bueno
- Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.
ADT
- Altas: Pablo Trobbiani (DT), Aylton Mazzo, Jordan Guivin, Osnar García, Luis Benites, Carlos Solís, Luis Felipe Pérez, Juan David Valencia, Luis Gómez, Nicolás Rengifo (préstamo), Ronny Biojó, Jhon Vega, Aldair Rodríguez (por confirmar)
- Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, Carlos Grados, D'Alessandro Montenegro, Gerson Barreto, Ademar Robles, Gustavo Dulanto, Axel Moyano, Ángel Pérez
- Renovaciones: Víctor Cedrón, John Narváez, Joao Rojas, Jhair Soto, Hernán Rengifo. Carlos Cabello.
Sport Huancayo
- Altas: Roberto Mosquera (DT), Yorleys Mena, Franco Caballero, Rick Campodónico, Jeremy Rostaing, Jeremy Canela, Jimmy Valoyes, Diego Campos, Jean Franco Falconí, Jeremy Rostaing, Franco Caballero
- Bajas: Richard Pellejero (DT), Janio Pósito, Marlon de Jesús, Johan Madrid
- Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Juan Barreda, Axel Chávez, Carlos Solís, Edu Villar, Edu Ccorahua, Leonardo Villar, Juan Martínez
Atlético Grau
- Altas: Cristian Neira (préstamo), Emiliano Franco, Fredy Oncoy, Diego Barreto, Gabriel Alfaro, Adrián de la Cruz, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Aamet Calderón (préstamo)
- Bajas: Diego Soto, José Bolívar, Daniel Franco, Francesco Cavagna, Joel Herrera
- Renovaciones: Ángel Comizzo (DT), Rodrigo Tapia, Paulo de la Cruz, Aarom Fuentes, Rafael Guarderas, Elsar Rodas, Aldair Vásquez, Raúl Ruidíaz.
Comerciantes Unidos
- Altas: -
- Bajas: Ricardo Chipao, Alexander Lecaros, Rotceh Aguilar, Alexander Lecaros, Emanuel Ibáñez, Keyvin Paico, Wiliams Guzmán, Jhosep Núñez, Luis Melquíades
- Renovaciones: Claudio Biaggio (DT), Matían Sen.
Sport Boys
- Altas: Jaime De La Pava (DT), Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Anghelo Flores, André Vásquez, Percy Liza (préstamo), Gustavo Dulanto (préstamo), Renzo Alfani (por confirmar), Juan David Torres, Rolando Díaz
- Bajas: Juan Cabanillas (DT), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos, Cristian Carbaja, Jefferson Nolasco (préstamo)
- Renovaciones: Hansell Riojas, Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Renzo Alfani, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur, Renzo Salazar, Sebastián Alvarado, Oslimg Mora, Emilio Saba.
Juan Pablo II
- Altas: Marcelo Zuleta (DT), Christian Cueva, Erinson Ramírez, Christian García, Paolo Fuenres, Martín Alaníz, Jack Durán, Nilton Ramírez, Jossimar Serrato, Iago Iriarte, Adan Henricks, Piero Antón, Héctor Bazán, Maximiliano Juambeltz
- Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani, Michel Rasmussen, Jhon Vega
- Renovaciones: Christian Flores, Matías Vega, Jair Toledo, Patricio Álvarez, Romario Aliaga, Arón Sánchez, Josué Cánova, Fabio Agurto, Martín Peralta, Adriano Espinoza, Ismael Quispe, Jorge Stucchi.
UTC
- Altas: Carlos Bustos (DT), Ignacio Barrios, Marlon de Jesús, Marcos Lliuya, Junior Huerto, Dylan Caro, Michel Rasmussen, Ángelo Campos, Manuel Ganoza, Adolfo Muñoz, Gilmar Paredes, Santiago Gálvez, David Camacho, Luis Arce, Alexander Succar, Francesco Cavagna, Diego Campos, David Dioses, Jhosep Núñez, Bruno Duarte, Arquímedes Figuera
- Bajas: Jarlín Quintero, Erinson Ramírez, Christian Mejía, André Vásquez, Fredy Oncoy, Brandon Palacios, José Luján
- Renovaciones: Piero Serra, Luis Garro, Joshua Cantt.
FC Cajamarca
- Altas: Carlos Silvestri (DT), Matías Almirón, Alexis Rodas, Samuel Aspajo, Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Hernán Barcos, Pablo Míguez, Carlos Gómez, Tomás Andrade, Arley Rodríguez, Enmanuel Páucar, Said Peralta, Sebastián Enciso, Ricardo Lagos, Mauricio Arrasco, Brandon Palacios, José Gallardo, Nilson Loyola, Axel Moyano, Keyvin Paico, Sebastien Pineau
- Bajas: Juan Carlos Malpica (DT), Abel Casquete, Héctor Zeta, Paulo Goyoneche
- Renovaciones: Hairo Timaná, Fernando Ocas.
CD Moquegua
- Altas: Nicolás Amasifuén (préstamo), Aldair Perleche, Carlos Grados, Juan Diego Lojas, Christian Enciso, Christian Mejía, Ricardo Chipao, Brayan Angulo, Édgar Lastre, Diego Ramírez, William Falcón, Yorman Zapata
- Bajas: Jersson Vásquez (retiro)
- Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa, Eros Montenegro, Claudio Ramírez, José López, Jimmy Jiménez, Kevin Ruiz, Allonso Dávila, Brayan Rivera, Jefferson Collazos.