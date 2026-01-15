Revelan que Christian Cueva tenía conflictos con Renato Tapia en la selección peruana: "Decía que se creía el capitán"
Pamela López, esposa de Christian Cueva, señaló que 'Aladino' también tuvo problemas con otros jugadores de la selección peruana; asimismo, indicó que "sí es verdad" el tema de la hipocresía en la Bicolor.
Se suma un nuevo capítulo a la polémica protagonizada entre Renato Tapia y Christian Cueva. Luego de que el 'Capitán del futuro' saliera a cuestionar el accionar de la FPF y señalara que existe hipocresía entre los jugadores de la selección peruana, el volante de Juan Pablo II de Chongoyape fue el primero en contestarle y se mostró en contra de estas declaraciones.
En medio de este panorama, Pamela López, esposa de 'Aladino', sorprendió con sus revelaciones sobre la relación entre ambos futbolistas durante su etapa en la Bicolor.
Revelan que Cueva tenía conflictos con Tapia en la selección peruana
En una reciente entrevista con el programa 'Entrometidos' de Willax, López indicó que Christian Cueva tenía cierta antipatía hacia Renato Tapia y otros compañeros por temas estrictamente deportivos.
"Lastimosamente, Christian Cueva, me toca evidenciarte una vez más. Este tema entre Renato y Christian viene desde hace bastante tiempo, siempre en lo futbolístico. El problema era de Christian; siempre llegaba a la casa a contar ciertas situaciones sobre Renato... Era el que se creía el capitán, porque era el 'Capitán del futuro'. Y no solamente de Renato, de muchos compañeros. Sí es verdad el tema de la hipocresía en la selección. No creo que todos sean así, pero Christian siempre llegaba a contar una situación, específicamente, de Renato Tapia", detalló.
El mensaje de Renato Tapia tras críticas de Christian Cueva
Luego de que Christian Cueva manifestara que las palabras de Renato Tapia "fueron inoportunas", el volante del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos realizó una curiosa publicación en sus redes sociales.
"Dime dónde trabajas y te diré quién eres", fue la escueta frase que compartió en su cuenta de Twitter y lo acompañó con dos emojis. Al percatarse de esto, muchos seguidores consideraron que el mensaje estaba dirigido para Cueva.
Publicación de Renato Tapia tras las declaraciones de Christian Cueva. Foto: captura de Twitter/Renato Tapia.