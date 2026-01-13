Roberto Palacios, referente histórico de la selección peruana, se pronunció acerca de la polémica entre Renato Tapia y Christian Cueva, debido a los problemas que hay en la Federación Peruana de Fútbol. Luego de las declaraciones de los mundialistas, el exfutbolista de la 'Bicolor' dio su punto de vista y no fue ajeno a la realidad que está viviendo el fútbol peruano.

El popular 'Chorri' fue entrevistado por Radio Ovación, y mantuvo su postura acerca de la situación, pero sin darle la razón a alguno de los involucrados. "No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva tiene la razón o no, porque no hemos estado ahí, cada quien va a decir lo que más le convenga. Seguiremos escuchando lo que digan y después uno sacará conclusiones.

'Chorri' Palacios y su opinión sobre discusión entre Renato Tapia y Christian Cueva

El exfutbolista de la selección peruana prefirió no ahondar más en el tema y sólo manifestó que le hubiese gustado formar parte del trabajo en la FPF. "Por ahora, no tengo nada que opinar porque no estuve en ese grupo. Me hubiera encantado trabajar ahí, muchas veces se lo dije a Juan Carlos Oblitas, pero nunca me dieron la oportunidad", indicó.

Por otro lado, mostró su preocupación sobre cómo se viene trabajando en la Federación, indicando que no es algo que sólo los futbolistas que pertenecen a la 'Bicolor' les debe importar, sino a todos los peruanos. "Es un tema que nos compete a todos porque la selección es de todos los peruanos, nos representan los muchachos y cuando toca ahí jugar no hablan de tal o tal, sino de la selección peruana. Nosotros estamos en obligación de pedirle a los jugadores, a la directiva y a todos un buen trabajo por respeto al país", mencionó Roberto Palacios.

¿Cuándo será el siguiente partido de la Selección Peruana?

Las fechas FIFA más cercanas son en marzo y junio. La 'Bicolor' enfrentará esos encuentros con un nuevo técnico, quien posiblemente sea anunciado en las próximas semanas. En cuanto a rivales, se especula que puedan ser del continente europeo, pero aún no hay oficialización por parte de la FPF