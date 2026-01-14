HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Director deportivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

Fredy Ames no se guardó nada y criticó las recientes declaraciones de Renato Tapia, quien cuestionó el manejo que se viene realizando en la FPF.

Freddy Ames se refirió a las recientes declaraciones de Renato Tapia. Foto: composición LR/vía X
Freddy Ames se refirió a las recientes declaraciones de Renato Tapia. Foto: composición LR/vía X

Freddy Ames no se guardó nada y apuntó contra las declaraciones de Renato Tapia. El jugador de 30 años sigue dando de qué hablar tras sus recientes comentarios sobre el manejo de la selección peruana por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Ante ello, el directivo de la FPF salió a exigir un poco de “gratitud”, recordándole que, de no haber sido jugador de la selección, no estaría donde está hoy.

"Algunas personas no son gratas. En este caso en particular, debe honrar a la Federación que le dio la oportunidad", inició comentando en Radio Ovación.

PUEDES VER: Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

lr.pe

¿Qué dijo Freddy Ames sobre las declaraciones de Renato Tapia?

En sus palabras, Ames resaltó que se le debe dar un respeto a la camiseta de la Bicolor. "Yo lo que creo es que todas las personas que visten la camiseta de la selección, no solamente es un honor, deben respetarla como tal. Más allá de ello, les permite dar el salto, no solo económico, también debe ser como persona, y hay personas que no tienen ese nivel".

"Reitero, Renato debe ser grato. Si no hubiera vestido la camiseta de la selección, él no estaría en el nivel que está. Reconozco su calidad de jugador, pero está equivocado en algunas expresiones", complementó.

PUEDES VER: Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

lr.pe

Ames minimiza palabras de Tapia: " El fútbol no es para toda la vida"

En otro momento de la conversación, el también presidente de Coopsol se refirió a la posibilidad de que Tapia renuncie a la selección peruana. Donde destacó que hay jugadores que siempre tienen ganas de vestir la Bicolor.

"Creo que él debe reflexionar. Es un buen jugador. A veces uno actúa sin pensarlo, pero al final es una decisión personal, se respeta. Y en cuanto sea un efecto dominó (tema de la protesta), no creo, porque siempre hay alguien que está dispuesto a vestir la camiseta, y hoy con mayor razón. En los últimos partidos, hemos vistos muy buenos jugadores, especialmente contra Bolivia; y para ellos es una gran oportunidad. Sabemos que el fútbol no es para toda la vida, y definitivamente en el Perú hay que renovar etapas", sentenció.

